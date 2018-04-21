Звіт ООН: скільки цивільних загинули на сході України

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В результаті бойових дій на території тимчасово окупованого Донбасу загинули понад 2,5 тисяч осіб та 9 тисяч отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні офісу ООН з координації гуманітарних питань (UN OCHA) у мережі Twitter.

"Понад 2540 цивільних осіб загинули та 9 тисяч отримали поранення після початку бойових дій на сході України 4 роки тому. Кількість загиблих збільшується майже щодня", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в українському представництві ООН, напередодні гуманітарний координатор в Україні Ніл Вокер у Нью-Йорку доповів державам-членам та міжнародним організаціям про важку гуманітарну ситуацію на сході України.

За його словами чотири роки конфлікту в Україні залишають понад 4 млн людей у скрутній гуманітарній ситуації.

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3,4 млн людей терміново потребують гуманітарної допомоги та захисту.

"Щодня збройний конфлікт на сході України змушує мільйони цивільних осіб робити неможливий вибір: чи будуть вони їсти, чи матимуть вони ліки або чи ходитимуть їх діти до школи", - йдеться у доповіді.

Жертви конфлікту на Сході України серед цивільних 2540 загиблих 9000 поранених 4,4 млн постраждалих

3,4 млн потребують допомоги

1 млн щомісяця перетинають "лінію розмежування".

235 загинули від мін у 2017р.

У минулому році в середньому було зафіксовано 40 тис. порушень домовленостей про припинення вогню за місяць.

"Лише цього тижня п'ять співробітників водоочисних компаній постраждали від обстрілу, намагаючись підтримати критичну інфраструктуру вздовж "лінії розмежування". Сьогодні водопостачання для більш ніж 345 000 цивільних осіб знаходиться на межі", - розповів пан Вокер під час брифінгу.

Понад 600 000 людей, у тому числі 100 000 дітей, відчувають на собі вплив триваючих збройних зіткнень вздовж 457-кілометрової "лінії розмежування".

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Щомісяця більш як 1 мільйон людей змушені перетинати "нічию землю" через контрольно-пропускні пункти.

Забруднення вибухонебезпечними пристроями на сході України впливає на 1,9 мільйона людей, у тому числі на близько 200 000 дітей.

"Минулого тижня від наземних мін загинула сім'я з чотирьох людей на сході України. У 2017 році понад 235 мирних жителів загинули або постраждали від наземних мін та інших вибухонебезпечних пережитків війни", - сказав пан Вокер.

"Єдиним рішенням кризи на сході України є мир. Ми не хочемо відзначати будь-які подальші річниці тривалого конфлікту" - заявив під час доповіді пан Вокер.