В США акторку звинуватили у вербуванні секс-рабинь

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еллісон Мек відома за роллю Хлої Салліван у серіалі "Таємниці Смолвіля"

Американську акторку Еллісон Мек, відому за серіалом "Таємниці Смолвіля", звинуватили у вербуванні жінок до організації, яка практикувала сексуальне рабство.

Організація була замаскована під групу взаємодопомоги Nxivm. Її лідера Кіта Раньєра агенти ФБР нещодавно заарештували у Мексиці.

Як наголосив представник прокуратури, пані Мек звинувачують в тому, що вона допомагала йому вербувати жінок, яких потім експлуатували і в сексуальному плані, і як дармову робочу силу.

"Мек прямо або опосередковано вимагала від своїх рабів... вступати у сексуальні стосунки з Раньєром. В обмін на це, Мек отримувала фінансові та інші переваги", - повідомили в прокуратурі.

Акторка не визнає себе винною за жодним зі звинувачень.

Федеральний суд у Брукліні в п'ятницю відправив її під варту.

Слідчі розповіли, що Кіт Раньєр стояв на чолі організації, де жінок змушували мати секс з ним. На їхніх тілах робили тавра з ініціалами лідера.

Організація мала характер піраміди, де за просування по ієрархії необхідно було платити тисячі доларів.

Якщо Кіта Раньєра та Еллісон Мек визнають винними, їм загрожує щонайменше 15 років у в'язниці.

Копирайт изображения Keith Raniere Conversations/YouTube Image caption Кіта Раньєра затримали у березні в Мексиці, де він жив останні кілька місяців

Господарі та раби

Як повідомляється, в рамках організації Nxivm існувала привілейована група DOS - Dominus Obsequious Sororium. З латинської мови ця назва перекладається як "Господарі над жінками-рабинями".

За інформацією прокуратури, група заохочувала жінок залучати нових рабинь "які, у свою чергу, зобов'язані були служити не тільки своїм господарям, але і їхнім господарям".

Як стверджується, 57-річний Кіт Раньєр був єдиним чоловіком в організації і перебував на самій вершині її пірамідальної ієрархії. Пані Мек була на другому щаблі організації разом ще з кількома жінками.

В Кіта Раньєра постійно були 15-20 сексуальних партнерок, яким заборонялося обговорювати будь-де відносини з ним.

Підкорення забезпечувалося частково завдяки "заставі" - інформації про друзів та близьких, яка могла скомпрометувати людину, фотографіями у голому вигляді, правами на майно.

За даними прокуратури, рабині в організації перебували на низькокалорійній дієті, оскільки Кіт Раньєр надавав перевагу худим жінкам.

"Під виглядом розширення жіночих можливостей, (пані Мек) морила жінок голодом, поки вони не починали відповідати сексуальному ідеалу (пана Раньєра)", - зазначила прокурор Мойра Кім Пенза під час судового засідання у п'ятницю.

За її словами, Еліссон Мек залучала до організації вразливих жінок.

Про існування організації стало відомо у жовтні 2017 року, коли New York Times опублікувала інтерв'ю з її колишніми учасниками та їхніми родичами.