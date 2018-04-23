АТО завершиться 30 квітня - Полторак

Image caption Міністерство оборони готове до завершення АТО 30 квітня та початку нового формату операції на Донбасі

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що наприкінці квітня на Донбасі завершиться антитерористична операція, і почнеться новий формат під керівництвом Об'єднаних сил.

В інтерв'ю BBC News Україна він заявив: "30 квітня ми завершуємо проведення АТО і переходимо до проведення операції Об'єднаними силами на чолі з командувачем і Об'єднаним штабом".

За його словами, міністерство вже підготувало "органи військового управління, які виконуватимуть завдання в Донецькій і Луганській областях".

"Були проведені навчання і буквально під час розмови з вами (інтерв'ю відбулося 21 квітня - Ред.) здійснюється передислокація органів військового управління, заміна частин і підрозділів, реструктуризація військових частин і їх заміна", - сказав міністр.

Новою операцією керуватиме командувач Об'єднаних сил, президент його вже призначив - це Сергій Наєв.

За словами Степана Полторака, командувач Об'єднаних сил управлятиме підготовкою і керівництвом всіх сил оборони - не тільки ЗСУ, а й СБУ, поліції, Нацгвардії, прикордонників.

Основне його завдання - "звільнити територію від окупантів та захистити територіальну цілісність України".

На питання про чисельність українських сил на Донбасі, міністр відповів, що "все буде залежати від обстановки".

"Якщо на першому етапі це буде операція зі стабілізації ситуації, то, на мою думку, буде достатня і та кількість, яка сьогодні є. Якщо буде ситуація ускладнюватися або буде ухвалене рішення про звільнення території - тоді, звичайно, і кількість особового складу необхідно буде збільшувати", - сказав Степан Полторак.

Також він розповів, як, на його думку, зміниться життя цивільних в зоні конфлікту. "Вони будуть чітко розуміти, від кого залежать рішення, вони будуть чітко розуміти, що є вертикаль управління цими територіями і, я думаю, що життя для цих людей буде легшим", - наголосив міністр.

Закон про реінтеграцію Донбасу

У січні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

Росію у ньому вперше визнали "агресором та окупантом" через її дії у Криму та на Донбасі.

Також в цьому законі йдеться про переформатування АТО в "заходи щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях".

За цим рішенням, керівництво операції переходить від Служби безпеки, яка формально керує АТО зараз, до Збройних сил.

Новий командувач

Копирайт изображения Міноборони Image caption Сергій Наєв тепер командувач Об'єднаних сил

У березні президент України призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил.

До цього він був начальником штабу - першим заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ.

У 2016 році командував військами оперативного командування "Схід".

Розпочинав військову кар'єру на посаді командира взводу.

"Я бачив його на фронті, в АТО. Переконаний, що його рівень підготовки та досвід… дозволять йому якісно та відповідально керувати силами та засобами ЗСУ, інших військових формувань у відсічі й стримуванні російської агресії проти України", - заявив Петро Порошенко після підписання указу про призначення.

Дивіться інтерв'ю з міністром оборони 23 квітня о 22 годині в програмі BBC News Україна на сайті Громадського.

Повний текст інтерв'ю читайте згодом на нашомусайті.

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