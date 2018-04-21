В Індії запровадили смертну кару за зґвалтування дітей

Копирайт изображения EPA Image caption Через випадки зґвалтування дітей цього місяця Індію охопили масові акції протесту

Індійський уряд схвалив запровадження смертної кари для злочинців, які ґвалтують дітей.

Зміни до кримінального кодексу країни застосовуватимуть до осіб, засуджених за зґвалтування дитини віком до 12 років.

Також уряд збільшив мінімальні покарання за зґвалтування дівчат віком до 16 років.

В останні тижні країну охопили протести через групове зґвалтування та вбивство восьмирічної дівчинки.

Уряд розкритикували через відсутність політики, здатної запобігти випадкам сексуального розбещення та насильства над дітьми.

Смертна кара передбачена в Індії за ряд серйозних злочинів, проте зґвалтування дітей досі не було серед них.

За даними Національного бюро реєстрації злочинів, у 2016 році в Індії зафіксували майже 20 тисяч випадків зґвалтувань дітей - на 82% більше у порівнянні з 2015 роком.

Чому саме зараз?

Копирайт изображения EPA Image caption Протести проти сексуального насильства поширилися в Індії ще після групового зґвалтування та вбивства студентки в автобусі у Делі 2012 року

Два останні випадки зґвалтування дітей шокували Індію.

Цього місяця країну охопили акції протесту після того, як поліція оприлюднила жахливі подробиці зґвалтування групою індусів восьмирічної дівчинки-мусульманки в місті Катхуа у штаті Джамму та Кашмір.

Невдоволення владою збільшилося після того, як члена керівної Народної партії Індії звинуватили у зґвалтуванні 16-річної дівчинки у штаті Уттар-Прадеш.

Протести проти сексуального насильства поширилися в Індії ще після групового зґвалтування та вбивства студентки в автобусі у Делі 2012 року. Тоді ряд законів зробили більш жорсткими. Але рівень сексуального насильства проти жінок та дітей не зменшився.

Як правило, засуджених на смерть в Індії відправляють на шибеницю. Проте смертна кара застосовується дуже рідко.

Чотирьох чоловіків, визнаних винними у справі про зґвалтування та вбивство в делійському автобусі у 2012 році, також засудили на смерть. Вирок досі не виконали.