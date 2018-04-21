Ескперти ОЗХЗ прибули на місце можливої хімічної атаки в Сирії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти ОЗХЗ мають встановити, чи відбулася 7 квітня в місті Дума хімічна атака

Експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в суботу прибули на місце можливого застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума.

Вони мають намір зібрати необхідні зразки і направити їх в лабораторії, аби встановити, що відбулося в цьому місті 7 квітня.

Представники сирійської опозиції, рятувальники та медичні працівники стверджують, що в цей день в результаті застосування армією Башара Асада хімічної зброї в Думі загинули понад 40 людей.

Сирійський уряд заявляє, що дані про хімічну атаку в цьому регіоні сфальсифікували. На цьому ж наполягає й командування російських сил, які проводять військову операцію в Сирії.

Міжнародна спільнота звинувачує в застосуванні хімічної зброї армію сирійського президента Башара Асада.

14 квітня США, Велика Британія та Франція завдали ракетні удари по військовим об'єктам в Сирії, які, ймовірно, мали відношення до виробництва та зберігання бойових отруйних речовин.

Чи залишилися сліди?

Група ОЗХЗ щодо встановлення фактів з дев'яти чоловік близько тижня провела в Дамаску, чекаючи дозволу відправитися до місця можливої хімічної атаки.

Експерти мали прибути до міста в середу, проте поїздку відклали після того, як група ООН з безпеки потрапила під обстріл під час обстеження Думи.

Представники західних країн висловлювали побоювання, що сліди хімічної атаки за цей час могли знищити сирійські та російські військові.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан припустив, що сліди хімічної атаки в Думі могли знищити

У п'ятницю ввечері французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан виступив з заявою, в якій звинуватив російську владу в перешкоджанні роботі експертів ОЗХЗ з метою приховати сліди застосування хімічної зброї.

"Експерти ОЗХЗ досі не отримали доступу до місця атаки в Думі", - наголошувалося в заяві французького міністра.

За його словами, експертам могли перешкоджати, аби забезпечити повне зникнення слідів використання хімічної зброї.

Раніше представник США при ОЗХЗ Кеннет Вард висловлював побоювання, що російські фахівці могли відвідати місце хімічної атаки до прибуття міжнародної групи експертів, яких з минулого тижня не пускали в Думу.

"Ми стурбовані тим, що вони (росіяни) могли влаштувати фальсифікацію, аби підірвати зусилля місії ОЗХЗ із проведення ефективного розслідування", - цитує американського дипломата Reuters.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю BBC заявляв, що Москва не маніпулювала доказами на місці можливого використання хімічної зброї.

Що сталося 7 квітня?

У день можливої хімічної атаки Дума все ще перебувала під контролем повстанців, залишаючись їх останнім форпостом в регіоні Східна Гута під Дамаском.

Тисячі людей ховалися в підвалах будинків від обстрілів урядових військ, коли дві бомби з токсичними хімічними речовинами, ймовірно, скинули з різницею кілька годин у двох різних місцях.

США, Британія і Франція, спираючись на інформацію з відкритих джерел та дані розвідки, заявили, що в Думі застосовували хлор і, можливо, нервово-паралітичну речовину.

Сирійський уряд та Росія заперечують використання хімічної зброї та наполягають, що свідоцтва атаки були сфабриковані

У той же час експерти ООН і ОЗХЗ заявляють, що за час громадянської війни в Сирії армія Башара Асада як мінімум чотири рази застосовувала хімічну зброю.

Серед цих випадків - атака в Хан-Шейхуні у квітні 2017 року. Тоді в результаті застосування газу зарин загинули приблизно 80 людей.

Застосування хімічної зброї заборонено міжнародними конвенціями та розглядається як військовий злочин.