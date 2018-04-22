УПЦ МП: Порошенко та Рада перевищили владу

Копирайт изображения УНІАН Image caption В Українській православній церкві Московського патріархату вважають звернення Порошенка та Ради до Вселенського патріарха втручанням у церковні справи

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що президент України Петро Порошенко та Верховна Рада перевищили владу та втручаються у справи церкви.

Про це йдеться в заяві відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП щодо звернення президента та парламенту України, архієреїв поки ще неканонічних українських православних церков до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про визнання та надання їм автокефалії (незалежності).

У заяві УПЦ МП нагадує, що стаття 35 Конституції України передбачає відокремлення церкви від держави, тому ініціатива з боку влади є втручанням у церковні справи.

"Українська Православна Церква, яка має канонічний зв'язок зі Вселенським Православ'ям, не зверталася до Патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію Православній Церкві в Україні та не уповноважувала на це ані президента, ані депутатів Верховної Ради України. У зв'язку з цим згадані ініціативи є перевищенням влади, а також втручанням у церковні справи", - наголошується у заяві.

В УПЦ МП пропонують спочатку подолати церковний розкол і лише після того ставити питання про статус єдиної православної церкви в Україні, а запропонований українською владою шлях досягнення єдності церкви називають таким, що "не відповідає канонічному праву церкви та суперечить законодавству України".

"Вважаємо неприйнятним, щоб автокефалія розглядалася під геополітичним кутом зору", - наголошується в заяві УПЦ МП.

Копирайт изображения УНІАН Image caption 19 квітня депутати "Опозиційного блоку", зокрема Юрій Бойко, Олександр Вілкул та Вадим Новинський протестували у Раді проти звернення до Вселенського патріарха, яке запропонував президент Порошенко

19 квітня Верховна Рада підтримала звернення до Вселенського патріарха Варфоломія 268 голосами у відповідь на заклик Петра Порошенка підтримати створення помісної церкви, "незалежної від Москви".

Голосування супроводжувалося протестом депутатів "Опозиційного блоку". Нардеп Юрій Бойко звинуватив президента у використанні "найбільш чутливої теми релігії" напередодні президентських виборів.

Президент Порошенко раніше припустив, що рішення Вселенського патріархату може бути ухвалене вже до 1030-річчя хрещення Київської Русі, яке відзначатимуть 27-28 липня.