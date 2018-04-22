В Австралії пропонують рішучі заходи проти навали диких павичів

Копирайт изображения Craig Tuttle Image caption Павичі оселилися в кількох австралійських містах

Влада австралійської столиці Канберри пропонує розпочати боротьбу з дикими павичами, які швидко розмножуються у місті та можуть вплинути на екосистему Австралії.

За даними Canberra Times, влада має намір раз на рік відловлювати певний відсоток цих птахів, щоб павичі швидко не розмножувалися - інакше ареал їх проживання може розширитися, і птахи проникнуть в сусідні з містом заповідники. У підсумку це може негативно позначитися на місцевій флорі та фауні.

Управління міського транспорту ще з 2003 року отримує скарги від жителів на павичів, які неодноразово провокували небезпечні ситуації на дорогах.

У кількох районах міста дикі павичі настільки добре себе почувають, що одного разу місцевий житель виявив у своїй ванній павича-самця, який милувався собою в дзеркалі.

Частина суспільства

Австралійська преса давно пише про зростання популяції диких павичів в містах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі австралійці вважають павичів хорошими та красивими сусідами, інші - шкідниками, які заважають роботі транспорту

Канберра - не єдине місто, де можуть ухвалити спеціальний закон, щоб якось обмежити навалу цих птахів.

У січні газета Brisbane Times писала, що влада міста Брісбен збирається заборонити тримати павичів у себе вдома під загрозою штрафу приблизно у п'ять тисяч американських доларів.

За даними видання, багато місцевих жителів незадоволені нашестям павичів, в основному через те, що це дуже галасливі птахи, особливо в період спарювання, а крім того, вони нібито завдають шкоди садам.

Але не всі вважають павичів шкідниками та паразитами. Як в Канберрі, так і в Брісбені, є противники пропозиції відловлювати павичів на вулицях.

За словами захисників павичів, вони хороші сусіди, а ще на них приємно дивитися.

Тімоті Деван з району Наррабанда в австралійській столиці, який і виявив павича у себе в ванній кімнаті, каже, що ці птахи - звичайна частина життя в його окрузі. Вони тут живуть понад 15 років.

За словами пана Девана, все почалося після того, як невідомо звідки втік павич, який вирішив оселитися у Наррабанді.

Місцеві жителі прозвали птаха Ендрю, він став знаменитістю, а коли помер, йому влаштували пишні поминки.

"Це було дуже сумно. Все одяглися в кольори павичів. Тут все люблять цих птахів", - говорить Тімоті Деван.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі австралійці скаржаться, що на посліді павичів можуть посковзнутися літні люди

Вважається, що павичі з'явилися в цьому районі Канберри після того, як поряд закрився невеликий зоопарк.

Пан Деван своїх диких сусідів любить: "Вечорами можна побачити на даху до півдюжини павичів, хтось дивиться на захід, а навколо внизу бігають діти і збирають їхні пір'я. Вони частина нашої громади".

Павичі родом з Південної Азії, але останні два тисячоліття їх розвозили по всьому світу мандрівники і колоністи. В Австралії їх привезли британці, щоб тримати в саду.

У багатьох країнах павичі здичавіли. Вони добре пристосовуються до жаркого та прохолодного клімату.

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У плані, запропонованому владою Канберри, йдеться, що якщо спійманих диких павичів буде ніде розмістити, їх можуть "гуманно вбити".

Міські служби вже намагалися ловити вуличних павичів у 2013 та 2015 роках, але результатів це не принесло. З'ясувалося, що їх ніде розмістити, тому їх усіх випустили назад на волю.