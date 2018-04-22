В Афганістані смертник підірвався у натовпі: десятки людей загинули
- 22 квітня 2018
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
В афганській столиці Кабул смертник підірвав себе в центрі реєстрації виборців.
Щонайменше 31 людина загинула, понад 50 поранені.
Повідомляється, що багато людей прийшли в центр реєстрації виборців, аби зареєструватися для участі у парламентських виборах, які заплановані на жовтень.
- Чи озброює Росія Талібан?
- У Кабулі обстріляли військову базу
- Де і коли українці гинули у нападах за кордоном
Ісламістський рух Талібан заперечує причетність до цього теракту.
Ця новина оновлюється