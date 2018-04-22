В Афганістані смертник підірвався у натовпі: десятки людей загинули

Копирайт изображения Getty Images Image caption Внаслідок теракту в Кабулі загинули десятки людей

В афганській столиці Кабул смертник підірвав себе в центрі реєстрації виборців.

Щонайменше 31 людина загинула, понад 50 поранені.

Повідомляється, що багато людей прийшли в центр реєстрації виборців, аби зареєструватися для участі у парламентських виборах, які заплановані на жовтень.

Ісламістський рух Талібан заперечує причетність до цього теракту.

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