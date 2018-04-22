Протести у Вірменії: поліція затримала лідера опозиції

Копирайт изображения AFP Image caption Нікол Пашинян закликає демонстрантів до "Оксамитової революції" у Вірменії

У Вірменії поліція затримала депутата парламенту Нікола Пашиняна, який став одним з лідерів протестів у країні.

Пана Пашиняна затримали після того, як прем'єр Вірменії Серж Саргсян перервав з ним переговори, які транслювало телебачення.

Під час переговорів, які тривали близько трьох хвилин, Нікол Пашинян вимагав, аби прем'єр пішов у відставку.

"Я прийшов сюди, щоб обговорити умови вашої відставки та умови мирного та поступового переходу влади", - зазначив опозиціонер.

Пан Саргсян назвав такі вимоги "шантажем" і залишив залу.

Вірменська опозиція стверджує, що Серж Саргсян, який був президентом у 2008-2018 роках, використав нещодавні зміни до конституції, аби залишитися при владі.

Повноваження прем'єра у Вірменії суттєво розширили згідно з результатами референдуму в 2015 році, а пан Саргсян обійняв цю посаду 17 квітня, через кілька днів після завершення його президентських повноважень.

Копирайт изображения AFP Image caption Серж Саргсян назвав вимоги піти у відставку "шантажем" та залишив переговори з Ніколом Пашиняном

Згодом пан Пашинян закликав прихильників продовжувати протести, які тривають з 13 квітня.

Місцеперебування опозиціонера після затримання не відомо.

Чому Саргсяна закликають піти у відставку

Сержа Саргсяна звинувачують в тому, що він не зміг подолати соціальні проблеми країни, бідність та напруженість у відносинах з Азербайджаном та Туреччиною.

Опозиція також критикує його за тісні зв'язки з Росією і нагадує, що Володимир Путін також у 2008 році змінив посаду президента на роль прем'єра, аби зберегти владу.

Копирайт изображения AFP Image caption Протести у Вірменії тривають з 13 квітня

Пан Пашинян вже сидів у в'язниці за участь у протестах проти Сержа Саргсяна у 2008 році.

Нинішню хвилю протестів опозиціонер назвав "оксамитовою революцією", посилаючись на мирні протести у 1989 році, які покінчили з комуністичним режимом у Чехословаччині.

Президент Серж Саргсян обіцяв кілька років тому, що не ставатиме прем'єр-міністром після закінчення другого п'ятирічного терміну на посаді президента у квітні 2018 року.

Проте у вівторок парламент обрав його прем'єр-міністром.