Журналіста вбили під час Facebook трансляції
В Нікарагуа застрелили репортера, який вмикався у прямий ефір про антиурядові протести.
Анхель Гахона саме розповідав через Facebook Live про пошкодження банку в місті Блуфілдс на узбережжі Карибського узбережжя, коли в нього потрапила куля.
На відео було видно, як він впав на землю і почав стікати кров'ю.
Перед пострілом журналіст розповідав про пошкоджений банкомат.
Люди навколо почали вигукувати його ім'я і намагалися допомогти.
Хто стріляв невідомо.
За дні протестів проти пенсійної реформи президента Даніеля Ортеги, яку в середу схвалив уряд, загинули ще понад 10 людей.
Нововведення збільшує пенсійні внески для працюючого населення та роботодавців, а виплати зменшує на 5%.
Пан Ортега запропонував переговори, проте лідери протесту відмовилися, заявивши, що спочатку має припинитися насильство з боку поліції.
Протестувальники пошкодили та підпалили урядові будівлі, у кільках містах на вулиці вийшли військові.
Студенти з політехнічного університету в Манагуа забарикадувалися в корпусі університету. Принаймні 100 людей отримали травми.
Протести стали найбільшим викликом для влади Ортеги з часу його вступу на посаду в 2007 році.
Він вже заявив, що нові пенсійні заходи не набиратимуть чинності до 1 липня, що дає урядові та приватному сектору час для переговорів.
З розгортанням армії по всій країні, уряд впевнений, що тримає ситуацію під контролем.
Протестувальники ж звинувачують поліцію та прихильників уряду в жорстокості.
В Amnesty International заявили, що влада здійснює "страшне придушення інакомислення".