Журналіста вбили під час Facebook трансляції

Копирайт изображения AFP Image caption Поліція та студенти в Манагуа зійшлися в сутичках біля барикад

В Нікарагуа застрелили репортера, який вмикався у прямий ефір про антиурядові протести.

Анхель Гахона саме розповідав через Facebook Live про пошкодження банку в місті Блуфілдс на узбережжі Карибського узбережжя, коли в нього потрапила куля.

На відео було видно, як він впав на землю і почав стікати кров'ю.

Перед пострілом журналіст розповідав про пошкоджений банкомат.

Люди навколо почали вигукувати його ім'я і намагалися допомогти.

Хто стріляв невідомо.

Копирайт изображения AFP Image caption Ортега виграв вибори 2016 року разом з дружиною Розаріо Мурільо, якв стала віце-президентом Нікарагуа

За дні протестів проти пенсійної реформи президента Даніеля Ортеги, яку в середу схвалив уряд, загинули ще понад 10 людей.

Нововведення збільшує пенсійні внески для працюючого населення та роботодавців, а виплати зменшує на 5%.

Пан Ортега запропонував переговори, проте лідери протесту відмовилися, заявивши, що спочатку має припинитися насильство з боку поліції.

Протестувальники пошкодили та підпалили урядові будівлі, у кільках містах на вулиці вийшли військові.

Студенти з політехнічного університету в Манагуа забарикадувалися в корпусі університету. Принаймні 100 людей отримали травми.

Протести стали найбільшим викликом для влади Ортеги з часу його вступу на посаду в 2007 році.

Він вже заявив, що нові пенсійні заходи не набиратимуть чинності до 1 липня, що дає урядові та приватному сектору час для переговорів.

З розгортанням армії по всій країні, уряд впевнений, що тримає ситуацію під контролем.

Протестувальники ж звинувачують поліцію та прихильників уряду в жорстокості.

В Amnesty International заявили, що влада здійснює "страшне придушення інакомислення".