В понеділок в Україну прийдуть заморозки

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Синоптики прогнозують 23 квітня заморозки у Сумській та Чернігівській областях та на Заході.

Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у мережі Facebook.

Вночі температура у західних, Сумській та Чернігівській областях місцями буде 0-2°. Хоча вже вдень повітря прогріється до +13-18°.

Заморозки 0-2° подекуди можливі у Карпатах. Хоча здебільшого там буде 1-6° тепла вночі, та 11-16° вдень.

У Львові теж місцями заморозки 0-2°, хоча здебільшого вночі 3-5° тепла, вдень 21-23°.

Загалом по Україні середня температура вночі 3-8°, на узбережжі морів та в Закарпатті 9-12° тепла, у західній та місцями в південній частині вдень 19-24°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 8-13°.

У Києві в понеділок без опадів, температура вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.