Київський півмарафон: найшвидший - ефіопець, найпрудкіші - діти

Копирайт изображения Kyiv Half Marathon Image caption Перше місце серед чоловіків здобув ефіопець, друге - кенієць, українець прибіг третім

У Київському півмарафоні дистанцію у більш як 21 кілометр серед чоловіків першим здолав учасник з Ефіопії. Про це повідомляють організатори заходу у мережі Facebook.

Анбеса Ленчо з Ефіопії захистив свій попередній титул та встановив рекорд траси 1:02:56.

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Другим серед чоловіків став кенієць Ніколас Макау. Разом із Анбесою вів постійну боротьбу впродовж забігу за перемогу.

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Третім став українець Роман Романенко.

Image caption Контрактову площу у Києві заполонили марафонці

Серед жінок найкращою стала українка Вікторія Калюжна.

Копирайт изображения Kyiv Half Marathon Image caption Першою серед жінок стала українка Вікторія Калюжна

Одразу за нею прибігла кенійка Лімо Маріон Джепкуруй.

Третьою стала теж українка - Юлія Шматенко.

Копирайт изображения Kyiv Half Marathon Image caption Діти стартували найпрудкіше

Для непрофесійних бігунів також на Київському марафоні влаштували забіг на 5 км.

Окрім того, окремий старт влаштували для благодійного та сімейного забігів.

Image caption Окремий забіг був для родин

І останніми бігли наймолодші учасники.

Image caption Більшість учасників отримали символічні нагороди

Перед початком вже 8-го Київського півмарафону учасники взяли участь у руханці.

Копирайт изображения Kyiv Half Marathon Image caption Перед початком півмарафону учасники взяли участь у руханці

Через бігунів у місті зранку перекрили частину вулиць.