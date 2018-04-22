Київський півмарафон: найшвидший - ефіопець, найпрудкіші - діти
У Київському півмарафоні дистанцію у більш як 21 кілометр серед чоловіків першим здолав учасник з Ефіопії. Про це повідомляють організатори заходу у мережі Facebook.
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Анбеса Ленчо з Ефіопії захистив свій попередній титул та встановив рекорд траси 1:02:56.
Другим серед чоловіків став кенієць Ніколас Макау. Разом із Анбесою вів постійну боротьбу впродовж забігу за перемогу.
Третім став українець Роман Романенко.
Серед жінок найкращою стала українка Вікторія Калюжна.
Одразу за нею прибігла кенійка Лімо Маріон Джепкуруй.
Третьою стала теж українка - Юлія Шматенко.
Для непрофесійних бігунів також на Київському марафоні влаштували забіг на 5 км.
Окрім того, окремий старт влаштували для благодійного та сімейного забігів.
І останніми бігли наймолодші учасники.
Перед початком вже 8-го Київського півмарафону учасники взяли участь у руханці.
Через бігунів у місті зранку перекрили частину вулиць.