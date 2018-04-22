Як тестували оновлений протитанковий комплекс "Скіф"
Модифікований протитанковий керований комплекс "Скіф" пройшов успішні випробування.
Про це йдеться на сторінці президента Петра Порошенка у мережі Twitter.
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У повідомленні вказано, що розробником комплексу є конструкторське бюро "Луч".
"Унікальна розробка КБ "Луч" має низку технічних переваг, які гарантують ураження рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей", - йдеться у повідомленні у Twitter.
На підприємстві ще 18 квітня повідомили, що випробовували нову модифікацію "Скіфа", а саме експортну версію українського "Стугна-П".
На сторінці підприємства у мережі Facebook також розміщене відео з випробовувань.
Як йдеться у повідомленні в мережі Facebook, "Скіф" зазнав низку змін, згідно з вимогами потенційного замовника.
Про кого саме йдеться у повідомленні не вказано. Хоча йдеться, що на випробовуваннях були присутні представники замовника, країни замовника та Збройних Сил України.
"Усі модифікації були направлені на адаптацію пускової установки для використання її в умовах м'яких ґрунтів та піску. Сама ракета не зазнала змін тому, що с самого початку розроблялася для застосування в будь-яких кліматичних та погодних умовах, без виключень,"- йдеться у повідомленні.
Український ракетний комплекс здатний уражати малорозмірні цілі, танки в окопі, легкоброньовані об'єкти та вертольоти, повідомили на КБ "Луч".
Там також вважають, що це робить модифікований "Скіф" універсальним вогневим засобом стримування на полі бою.