Як тестували оновлений протитанковий комплекс "Скіф"

Копирайт изображения КБ "Луч"

Модифікований протитанковий керований комплекс "Скіф" пройшов успішні випробування.

Про це йдеться на сторінці президента Петра Порошенка у мережі Twitter.

У повідомленні вказано, що розробником комплексу є конструкторське бюро "Луч".

"Унікальна розробка КБ "Луч" має низку технічних переваг, які гарантують ураження рухомих і нерухомих сучасних броньованих цілей", - йдеться у повідомленні у Twitter.

На підприємстві ще 18 квітня повідомили, що випробовували нову модифікацію "Скіфа", а саме експортну версію українського "Стугна-П".

На сторінці підприємства у мережі Facebook також розміщене відео з випробовувань.

Як йдеться у повідомленні в мережі Facebook, "Скіф" зазнав низку змін, згідно з вимогами потенційного замовника.

Про кого саме йдеться у повідомленні не вказано. Хоча йдеться, що на випробовуваннях були присутні представники замовника, країни замовника та Збройних Сил України.

"Усі модифікації були направлені на адаптацію пускової установки для використання її в умовах м'яких ґрунтів та піску. Сама ракета не зазнала змін тому, що с самого початку розроблялася для застосування в будь-яких кліматичних та погодних умовах, без виключень,"- йдеться у повідомленні.

Копирайт изображения КБ "Луч" Image caption "Скіф" можна застосовувати в будь-яких кліматичних та погодних умовах, без виключень, кажуть на КБ "Луч"

Український ракетний комплекс здатний уражати малорозмірні цілі, танки в окопі, легкоброньовані об'єкти та вертольоти, повідомили на КБ "Луч".

Там також вважають, що це робить модифікований "Скіф" універсальним вогневим засобом стримування на полі бою.