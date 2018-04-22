Вселенський Патріархат взявся за українську церкву

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Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві. Повідомив у мережі Facebook президент Петро Порошенко.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на Священному Синоді Вселенського Патріархату.

"Рішення прийняв Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату, який напередодні прийняв до розгляду звернення від Президента до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні, Постанову Верховної Ради на його підтримку, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков", - йдеться у повідомленні.

19 квітня президент Порошенко, Верховна Рада та архієреї поки ще неканонічних українських православних церков звернулись до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про визнання та надання їм автокефалії (незалежності).

Петро Порошенко заявив, що Україна як ніколи близька до появи власної незалежної православної церкви, сподіваючись, що це питання має вирішитись до чергової річниці хрещення Київської Русі наприкінці липня 2018 року.

Українська православна церква Московського патріархату - поки що єдина канонічна в Україні - вже заявила, що президент України Петро Порошенко та Верховна Рада перевищили владу та втручаються у справи церкви.