"Ісламська держава" погрожувала порнозірці через хіджаб

  • 22 квітня 2018
Міа Халіфа
Image caption Міа Халіфа отримувала погрози від прибічників "Ісламської держави"

Колишня порнозірка Міа Халіфа повідомила, що отримувала погрози від так званої "Ісламської держави" після того, як знялася у порнофільмі, де носила хіджаб.

Міа Халіфа походить з Лівану, звідки вона поїхала у дитячому віці в США разом з батьками, які за віросповіданням є християнами.

Вона знімалась у порнофільмах три місяці та пішла з цієї індустрії у 2015 році.

В ефірі BBC Radio 5 колишня порнозірка розповіла, що ідея зняти у порнофільмі жінку в хіджабі спала на думку її продюсерам.

"Я могла б [відмовитися одягти його], але мені був 21 рік і я була відносно скромною, я не знала, що могла чітко висказати своє відношення", - пояснила колишня порнозірка.

Через тиждень після розміщення порнофільму в інтернеті їй почали погрожувати вбивством.

"Увесь Близький Схід лаяв мене. Ліван зрікся від мене, моя родина зреклася мене. ["Ісламська держава"] зробила у фотошопі картинку, де замінила моїм тілом тіло людини, якій рубають голову. Мій обліковий запис в Instagram був зламаний "Ісламською державою" і вони почали розміщати пропаганду на ньому...", - розповіла пані Халіфа.

Вона зазначила, що сприйняла погрози угруповання дуже серйозно і розуміє, що наслідки могли бути більш небезпечними.

Копирайт изображения Getty Images
Image caption У 2015 році в Лівані відбулася акція протесту, на якій були плакати з порнозіркою. Демонстранти називали її достойною людиною, на відміну від ліванських політиків

Новини на цю ж тему