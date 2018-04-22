У Вірменії нові сутички через арешт лідера протестів

Копирайт изображения Reuters Image caption У неділю між поліцією та протестувальниками спалахнули нові сутички

Затримання опозиційного депутата парламенту Вірменії Нікола Пашиняна спровокувало новий виток протестів у країні.

На найбільшу площу країни вийшли тисячі протестувальників з плакатами "Я - Нікол", які скандують ім’я опозиціонера та гасла "Серж йди геть".

"Мої друзі та я не відвідуємо занять, це наш спосіб показати цьому новому уряду, що ми хочемо змін", - розповіла студентка Еліна Ісаханян, яка загорнулася у вірменський прапор і каже, що бере участь у акціях протесту вже дев'ять днів.

"Ми мирні, і ми не хочемо будь-якого насильства, ми не хочемо, щоб поліція була проти нас".

Автобуси, завантажені поліцейськими можна побачити на вулицях, які ведуть до площі.

Міністерство юстиції випустило попередження, яке нагадує громадянам, що поліція має право розігнати демонстрації незалежно від характеру акцій протесту.

Пана Пашиняна затримали після того, як прем'єр Вірменії Серж Саргсян перервав з ним переговори, які транслювало телебачення.

Копирайт изображения AFP Image caption Серж Саргсян назвав вимоги піти у відставку "шантажем" та залишив переговори з Ніколом Пашиняном

Під час переговорів, які тривали близько трьох хвилин, Нікол Пашинян вимагав, аби прем'єр пішов у відставку.

"Я прийшов сюди, щоб обговорити умови вашої відставки та умови мирного та поступового переходу влади", - зазначив опозиціонер.

Пан Саргсян назвав такі вимоги "шантажем" і залишив залу.

Вірменська опозиція стверджує, що Серж Саргсян, який був президентом у 2008-2018 роках, використав нещодавні зміни до конституції, аби залишитися при владі.

Повноваження прем'єра у Вірменії суттєво розширили згідно з результатами референдуму в 2015 році, а пан Саргсян обійняв цю посаду 17 квітня, через кілька днів після завершення його президентських повноважень.

Згодом пан Пашинян закликав прихильників продовжувати протести, які тривають з 13 квітня.

Місцеперебування опозиціонера після затримання не відомо.

Чому Саргсяна закликають піти у відставку

Сержа Саргсяна звинувачують в тому, що він не зміг подолати соціальні проблеми країни, бідність та напруженість у відносинах з Азербайджаном та Туреччиною.

Опозиція також критикує його за тісні зв'язки з Росією і нагадує, що Володимир Путін також у 2008 році змінив посаду президента на роль прем'єра, аби зберегти владу.

Копирайт изображения AFP Image caption Протести у Вірменії тривають з 13 квітня

Пан Пашинян вже сидів у в'язниці за участь у протестах проти Сержа Саргсяна у 2008 році.

Нинішню хвилю протестів опозиціонер назвав "оксамитовою революцією", посилаючись на мирні протести у 1989 році, які покінчили з комуністичним режимом у Чехословаччині.

Президент Серж Саргсян обіцяв кілька років тому, що не ставатиме прем'єр-міністром після закінчення другого п'ятирічного терміну на посаді президента у квітні 2018 року.

Проте у вівторок парламент обрав його прем'єр-міністром.