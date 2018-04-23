В США голий чоловік розстріляв людей в кафе

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Поліція американського штату Теннессі розшукує чоловіка, який голяка влаштував стрільбу в місцевому кафе. Жертвами нападу стали чотири людини, ще дві поранені.

Повідомляють, що чоловік зайшов до кафе біля міста Нашвілл та відкрив вогонь біля 3:30 ранку 22 квітня.

"Один з відвідувачів вибив в нападника гвинтівку. Той був голий і швидко зник. Це білий чоловік з короткою зачіскою", - йдеться в заяві поліції.

Під час нападу чоловік був одягнений в зелений піджак, але перед тим як втекти, він його зняв.

Поліція повідомила, що ідентифікували автомобіль, на якому приїхав чоловік, зараз його шукають.

Пізніше правоохоронці назвали ім'я підозрюваного - це 29-річний Тревіс Райнкінг. Пізніше його бачили вже в чорних штанах та без сорочки.

За даними ЗМІ, чоловік був озброєний гвинтівкою AR-15 - цю зброю часто використовують в США під час таких нападів.

Гвинтівку такого типу використав нападник в Лас-Вегасі, який минулого жовтня вбив 58 людей. Схожу зброю використали під час стрільби в школі у Флориді в лютому, де жертвами стали 17 людей.

Після нападу у Флориді в країні відбулося десятки акцій протесту з вимогою посилити контроль за продажем зброї.

Білий дім пообіцяв заборонити пристрої, які дозволяють збільшити швидкість стрільби напівавтоматичної зброї майже до рівня автомату.

В адміністрації президента США кажуть, що хочуть зосередитися на заходах, які може схвалити Конгрес. Наприклад, ввести ретельну перевірку біографії тих, хто купує зброю. Також Білий дім підтримав пропозицію озброїти деяких вчителів.

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