В Австралії старий собака знайшов зниклу дівчину і зігрівав її всю ніч

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Поліція Австралії дякує старому собаці, який залишився в хащах на ніч зі зниклою трирічною дівчинкою.

Дівчинка Аврора пішла зі свого дому в Квінсленді і заблукала. Як виявилося, за нею пішов 17-річний пес Макс, який є частково глухим і сліпим.

Домашній улюбленець пробув з дівчинкою 16 годин, перш ніж їх знайшли родичі.

Бабуся Аврори Лейса Марі Беннетт сказала, що чула, як дівчина голосно кричала, перебуваючи на відстані близько 2 км від дому.

"Я вийшла на гору, і коли я дійшла до вершини, собака підбіг до мене і повів мене прямо до дівчинки", - сказала вона австралійській телекомпанії.

Родичі кажуть, що Аврора та пес сховалися під каменем, оскільки температура опустилася до +15 градусів.

Для пошуків дівчинки організували операцію, в якій брали участь понад 100 рятувальників та добровольців.

Поліція похвалила дії Макса і назвала його почесним поліцейським собакою.

"Я уявляю, наскільки трирічна дитина була налякана, оскільки навколо ніч і дуже холодно", - сказав інспектор Крейг Беррі.

"Собака був гарною компанією для дитини та зігрівав її своїм теплом. Це позитивний результат", - додав він.

Чому пес таке зробив

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Старі собаки особливо цінують людський контакт, каже професор Пол Кріві із Сіднея, який вивчає поведінку тварин. Він вважає це однією з причин, чому Макс залишився з дівчинкою.

За словами професора, собака відчув, що дівчинка в біді.

"Якщо маленька дівчинка заплакала, то, швидше за все, собака відреагує на це і почне її втішати", - сказав він BBC.

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