Генсек ООН розкритикував Радбез за несучасність

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Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про повернення світу до холодної війни та звернув увагу на той факт, що Рада безпеки ООН більше не відповідає запитам сучасності.

"Радбез зіштовхнувся зі структурною проблемою. Він бачить світ таким, яким він виглядав після Другої Світової війни. Він не показує сучасний світ. Право вето використовують дуже часто", - сказав генсек організації в інтерв'ю шведському телеканалу SVT.

За його словами, зараз тривають дискусії з приводу реформування Радбезу.

"Як я вже багато разів говорив: повної реформи ООН не буде доти, доки не реформована Рада безпеки", - підкреслив пан Гутерреш.

Генсек також заявив, що світ сьогодні знову увійшов в епоху холодної війни, однак вона іншого характеру, ніж протистояння СРСР та США.

"Тоді це був великий конфлікт між США та Радянським Союзом. Тепер США та Росія не контролюють все, як раніше. Багато країн дуже активні в регіоні: Туреччина, Іран, Саудівська Аравія. Зараз вже немає двох рівних, добре контрольованих блоків", - пояснив генсек ООН.

"Магічне рішення"

Антоніу Гутерреш визнав, що організація виявилася не спроможна владнати сирійський конфлікт, який триває вже сім років.

"В Сирії є різні армії, всі види збройних формувань, там воюють люди з усього світу, зіштовхуються різні інтереси. Йде холодна війна, існує розрив між сунітами та шиїтами, є й інші зіткнення між різними частинами регіону... Наївно думати, що ООН може магічним чином якось вирішити всі ці проблеми, особливо тоді, коли Радбез такий розділений", - пояснив він.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Засідання Радбезу ООН

Останніми місяцями суперечки в Радбезі ООН щодо ситуації в Сирії стали ще запеклішими, ніж зазвичай.

10 квітня Москва заблокувала резолюцію ООН про розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума. Голосуючи проти цієї пропозиції, Росія заявила, що США дезінформує міжнародну спільноту з цієї тематики.

США та Британія у свою чергу проголосували проти пропозиції Росії. Після цього вони разом з Францією завдали ударів по сирійських об'єктах, пов'язаних з хімічною зброєю.

В кінці лютого Радбез прийняв резолюцію про 30-денний режим припинення вогню в Сирії, однак всього за кілька годин після цього війська президента Башара Асада почали наступати на позиції повстанців у Східній Гуті.

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