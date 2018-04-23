Герцогиня Кембриджська народжує

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Герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон доставили в лондонську лікарню Святої Марії, де в неї проведуть пологи.

Герцогиня та її чоловік - принц Вільям - поїхали в лікарню після початку переймів.

"Герцогиня приїхала з герцогом Кембриджським на автомобілі Lindo Wing лікарні Святої Марії", - повідомляє Кенсінгтонський палац.

Принц Вільям з дружиною, як і під час попередніх вагітностей, вирішили не дізнаватися стать дитини до її появи на світ.

Третя дитина принца Вільяма та герцогині Кембриджської стане п'ятою в черзі претендентів на британський трон. Хоча її народження не призведе до якихось серйозних державних наслідків, без сумніву, увага британської публіки та ЗМІ прикута до цієї події.

Копирайт изображения PA Image caption Представники ЗМІ чекають біля госпіталю новин про народження дитини

В списку претендентів на британський трон - принц Уельський Чарльз, його старший син Вільям та діти Вільяма принц Джордж та принцеса Шарлотта.

Принц Гаррі, якого народження ще однієї дитини в сім'ї старшого брата посуває на шосте місце, раніше прокоментував новину про очікування ще одного племінника: "Прекрасно! Я дуже щасливий!".

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Третя дитина принца Вільяма стане шостим правнуком королеви Єлизавети ІІ.

Герцогиня Кембриджська перебуває в декретній відпустці вже близько місяця - після благодійної вечері Співдружності націй, яка відбулася в Лондоні 22 березня.

Копирайт изображения PA Image caption Кейт Міддлтон на благодійній вечері Співдружності націй, 22 березня 2018 рік

Кенсінгтонський палац оголосив про третю вагітність Кейт в середині жовтня минулого року. Згідно з повідомленням, поява дитини очікується у квітні.

Зазвичай про вагітність представники королівської родини не повідомляють до кінця першого триместру. Перше повідомлення про те, що Кейт чекає на дитину, з'явилося, коли вона була між шостим та сьомим тижнем вагітності.

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