Вселенський патріархат проведе консультації про українську церкву

Копирайт изображения Nikos Manginas / Ecumenical Patriarchate

Синод Вселенського патріархату отримав звернення з України з проханням надати автокефалію православній церкві в Україні та проведе консультації з цього питання.

У повідомленні синоду на сайті Вселенського патріархату йдеться про те, що він "піклується про збереження православної єдності та про православну церкву у всьому світі".

Саме тому патріархат розглядає питання, які стосуються України, і проведе консультації у зв'язку зі зверненням про автокефалію, зазначено в повідомленні.

Напередодні президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії православній церкві в Україні.

"Рішення прийняв Святий і Священний Синод Вселенського Патріархату, який напередодні взяв до розгляду звернення від Президента до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православній Церкві в Україні, Постанову Верховної Ради на його підтримку, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков", - йдеться у повідомленні.

19 квітня президент Порошенко, Верховна Рада та архієреї поки ще неканонічних українських православних церков (УПЦ КП та УАПЦ) звернулись до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про визнання та надання їм автокефалії (незалежності).

Петро Порошенко заявив, що Україна як ніколи близька до появи власної незалежної православної церкви, сподіваючись, що це питання має вирішитись до чергової річниці хрещення Київської Русі наприкінці липня 2018 року.

Українська православна церква Московського патріархату - поки що єдина канонічна в Україні - вже заявила, що президент України Петро Порошенко та Верховна Рада перевищили владу та втручаються у справи церкви.

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