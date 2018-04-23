Салах став найкращим футболістом англійської Прем’єр-ліги

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Англійська Професійна футбольна асоціація (PFA) обрала Мохаммеда Салаха футболістом року сезону 2017-2018 року.

25-річний форвард англійського клубу "Ліверпуль" під час голосування обійшов інших претендентів: Кевіна де Брюйне, Гаррі Кейна, Лероя Сане, Давіда Сільву та Девіда де Хеа.

"Це честь для мене, тим паче, що голосували гравці, я щасливий і гордий", - сказав Салах.

Мохаммед Салах став першим єгипетським футболістом, який отримав таку нагороду.

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп сказав, що він "щасливий мати можливість" бути менеджером Салаха і додав, що це "неймовірна честь" виграти таку нагороду.

"Це був фантастичний шлях, але в нас ще є ігри, щоб продовжувати", - сказав пан Клопп.

"Але, будь ласка, візьми трофей і йди додому. Ми граємо у вівторок!" - додав німецький тренер.

Раніше єгипетський форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах ушосте в сезоні був визнаний кращим гравцем місяця у складі своєї команди.

Лише у березні Салах забив п'ять м'ячів у шести матчах.

Також у березні під час президентських виборів у рідному для Салаха Єгипті більше 1 млн виборців вписали його ім'я до бюлетенів. При цьому сам він у президенти не балотувався.

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