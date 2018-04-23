Це хлопчик! Герцогиня Кембриджська народила

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Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила хлопчика.

Для неї та її чоловіка принца Вільяма це вже третя дитина, і п'ятий претендент на британський трон.

Принц Вільям з дружиною, як і під час попередніх вагітностей, вирішили не дізнаватися стать дитини до її появи на світ.

Вага дитини 3 кг 827 грамів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Британці приходять до лікарні підтримати герцогиню

У заяві Кенсінгтонського палацу йдеться, що Кейт та її новий син "обоє почуваються добре".

Немовля вже отримало титул - королівська високість.