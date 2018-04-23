Це хлопчик! Герцогиня Кембриджська народила
- 23 квітня 2018
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон народила хлопчика.
Для неї та її чоловіка принца Вільяма це вже третя дитина, і п'ятий претендент на британський трон.
Принц Вільям з дружиною, як і під час попередніх вагітностей, вирішили не дізнаватися стать дитини до її появи на світ.
Вага дитини 3 кг 827 грамів.
У заяві Кенсінгтонського палацу йдеться, що Кейт та її новий син "обоє почуваються добре".
Немовля вже отримало титул - королівська високість.