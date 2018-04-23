Прем’єр Вірменії подав у відставку після протестів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дебати Саргасяна і Пашиняна тривали 3 хвилини

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян подав у відставку. Залишити посаду від нього вимагали учасники багатотисячних протестів у Єревані протягом останніх днів.

Про заяву Саргсяна повідомили російські агенції "ТАСС" та "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу прем'єра.

У своєму зверненні пан Саргсян, який обійняв посаду прем'єра минулого тижня, а до того двічі обирався президентом, визнав правоту опозиції на чолі з депутатом Ніколом Пашіняном, який виступав проти його призначення главою уряду.

"Нікол Пашинян мав рацію. Я був не правий", - сказано в заяві.

"Ситуація, яка склалася має кілька рішень, але на жодне з них я не піду. Це не моє. Я залишаю пост керівника країни, посаду прем'єр-міністра", - цитують слова Саргсяна агенції.

Перед тим із СІЗО випустили лідера протестів опозиційного депутата Нікола Пашиняна.

Його арештували напередодні, після невдалої спроби перемовин із Саргасяном у прямому ефірі.

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Вірменська опозиція стверджує, що Серж Саргсян, який був президентом у 2008-2018 роках, використав нещодавні зміни до конституції, аби залишитися при владі.

Повноваження прем'єра у Вірменії суттєво розширили згідно з результатами референдуму в 2015 році, а пан Саргсян обійняв цю посаду 17 квітня, через кілька днів після завершення його президентських повноважень.

Сержа Саргсяна звинувачують в тому, що він не зміг подолати соціальні проблеми країни, бідність та напруженість у відносинах з Азербайджаном та Туреччиною.

Опозиція також критикує його за тісні зв'язки з Росією і нагадує, що Володимир Путін також у 2008 році змінив посаду президента на роль прем'єра, аби зберегти владу.

Пан Пашинян вже сидів у в'язниці за участь у протестах проти Сержа Саргсяна у 2008 році.

Нинішню хвилю протестів опозиціонер назвав "оксамитовою революцією", посилаючись на мирні протести у 1989 році, які покінчили з комуністичним режимом у Чехословаччині.

Президент Серж Саргсян обіцяв кілька років тому, що не ставатиме прем'єр-міністром після закінчення другого п'ятирічного терміну на посаді президента у квітні 2018 року.

Проте 17 квітня парламент обрав його прем'єр-міністром.

Протести у Вірменії тривають з 13 квітня.

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