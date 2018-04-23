Жінку оштрафували на $500 за безкоштовне яблуко у літаку
Жінка заявила, що Митна служба США виписала їй штраф на 500 доларів після того, як в її сумці знайшли безкоштовне яблуко, яке вона отримала як закуску в літаку компанії Delta Air Lines.
Кристал Тедлок, яка подорожувала до США із Парижа розповіла, що вона лишила фрукт для подальшого рейсу в Денвер.
Яблуко, під час вибіркового обшуку, знайшли представники американської прикордонної служби після того, як її перший літак приземлився в Міннеаполісі.
Митна та прикордонна служби США не коментують цю справу, але заявили, що всі сільськогосподарські продукти підлягають декларуванню.
Яблука на борту роздавали в поліетиленових пакетах Delta Air Lines. Пані Тедлок сказала, що не витягувала його з упаковки, а потім помістила в багаж для другої частини своєї подорожі в місто Денвер.
Коли яблуко знайшли, пані Тедлок розповіла прикордоннику, що вона щойно отримала від авіакомпанії, і запитала, чи повинна вона його викинути чи з’їсти.
Натомість прикордонник виписав їй штраф у 500 доларів.
В даний час пані Тедлок має сплатити штраф або оскаржити його в суді. Вона повідомила телеканалу KDVR з Денвера, що хоче йти до суду.
"Це дійсно дуже неприємно, що хтось має проходити через таке, наче якийсь злочинець, через якийсь фрукт", - сказала пані Тедлок.
Представник Delta Air Lines відмовився коментувати цей випадок.
Проте компанія випустила заяву, в якій зазначила, що "ми заохочуємо наших клієнтів дотримуватися протоколів захисту митної та прикордонної служб США".