Жінку оштрафували на $500 за безкоштовне яблуко у літаку

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Жінка заявила, що Митна служба США виписала їй штраф на 500 доларів після того, як в її сумці знайшли безкоштовне яблуко, яке вона отримала як закуску в літаку компанії Delta Air Lines.

Кристал Тедлок, яка подорожувала до США із Парижа розповіла, що вона лишила фрукт для подальшого рейсу в Денвер.

Яблуко, під час вибіркового обшуку, знайшли представники американської прикордонної служби після того, як її перший літак приземлився в Міннеаполісі.

Митна та прикордонна служби США не коментують цю справу, але заявили, що всі сільськогосподарські продукти підлягають декларуванню.

Яблука на борту роздавали в поліетиленових пакетах Delta Air Lines. Пані Тедлок сказала, що не витягувала його з упаковки, а потім помістила в багаж для другої частини своєї подорожі в місто Денвер.

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Коли яблуко знайшли, пані Тедлок розповіла прикордоннику, що вона щойно отримала від авіакомпанії, і запитала, чи повинна вона його викинути чи з’їсти.

Натомість прикордонник виписав їй штраф у 500 доларів.

В даний час пані Тедлок має сплатити штраф або оскаржити його в суді. Вона повідомила телеканалу KDVR з Денвера, що хоче йти до суду.

"Це дійсно дуже неприємно, що хтось має проходити через таке, наче якийсь злочинець, через якийсь фрукт", - сказала пані Тедлок.

Представник Delta Air Lines відмовився коментувати цей випадок.

Проте компанія випустила заяву, в якій зазначила, що "ми заохочуємо наших клієнтів дотримуватися протоколів захисту митної та прикордонної служб США".