Маленький принц: день народження у фото

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Подружжя Вільяма та Кейт показали маленького принца та залишили лікарню Святої Марії.

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Для Кейт та її чоловіка принца Вільяма це вже третя дитина, і п'ятий у черзі претендент на британський трон.

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Перед тим принц Вільям привів до лікарні старших дітей Джорджа і Шарлоту, аби познайомити їх з новим братиком.

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Новину про народження сина у герцога і герцогині Кембриджських оголосив неофіційний міський оповісник Тоні Епплтон на ґанку лікарні Святої Марії.

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На новину біля лікарні чекали десятки журналістів та фанатів королівської родини.

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Двоє з них принесли до лікарні ляльки хлопчика і дівчинки, позаяк королівське подружжя вирішило не дізнаватися стать дитини до пологів.

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Хтось привіз до лікарні у традиційному британському чорному таксі воскову фігуру королеви Єлизавети ІІ.

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Біля Букінгемського палацу виставили офіційне оголошення королівського двору про щасливу подію.

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Десятки британців і туристів прийшли сфотографувати табличку.

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