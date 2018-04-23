Маленький принц: день народження у фото
Подружжя Вільяма та Кейт показали маленького принца та залишили лікарню Святої Марії.
Для Кейт та її чоловіка принца Вільяма це вже третя дитина, і п'ятий у черзі претендент на британський трон.
Перед тим принц Вільям привів до лікарні старших дітей Джорджа і Шарлоту, аби познайомити їх з новим братиком.
Новину про народження сина у герцога і герцогині Кембриджських оголосив неофіційний міський оповісник Тоні Епплтон на ґанку лікарні Святої Марії.
На новину біля лікарні чекали десятки журналістів та фанатів королівської родини.
Двоє з них принесли до лікарні ляльки хлопчика і дівчинки, позаяк королівське подружжя вирішило не дізнаватися стать дитини до пологів.
Хтось привіз до лікарні у традиційному британському чорному таксі воскову фігуру королеви Єлизавети ІІ.
Біля Букінгемського палацу виставили офіційне оголошення королівського двору про щасливу подію.
Десятки британців і туристів прийшли сфотографувати табличку.
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