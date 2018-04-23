У Торонто фургон в'їхав у натовп пішоходів

Копирайт изображения SBC Image caption Фото з місця події

Близько десяти пішоходів постраждали від наїзду фургону у Торонто, заявили у поліції канадського міста.

Наїзд стався на дуже людній частині вулиці, внаслідок чого могли отримати ушкодження до десяти осіб.

Фургон зник з місця події, вказує поліція. Як повідомили місцеві ЗМІ, автомобіль зупинили за кілька кварталів, а водія затримали живим.

Інцидент стався о 20.30 за Києвом у понеділок. Поліція просить людей уникати району навколо місця інциденту. Найближчі станції метро зачинені.

"Були повідомлення, що білий фургон виїхав на тротуар та вдарив від 8 до 10 людей, але точні цифри ще не підтверджені", - заявили у поліції Торонто.

На фотографіях, зроблених на місці події, видно озброєних поліцейських та парамедиків, які допомагають постраждалим.

Також видно один жовтий мішок, у якому може бути тіло, і який вантажили у карету швидкої допомоги.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже прокоментував, що влада вивчає ситуацію у Торонто.