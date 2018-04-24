Вперше у світі пораненому солдату пересадили пеніс та мошонку

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Команда американських лікарів успішно провела першу у світі повну пересадку пеніса та мошонки.

Хірурги Університету Джона Хопкінса у Балтиморі зробили операцію військовому, який отримав поранення в Афганістані внаслідок вибуху.

Вони використали пеніс, мошонку і частину черевної стінки від померлого донора.

Лікарі кажуть, що солдат зможе повернути сексуальну функцію, що неможливо під час простого відновлення пеніса.

Команда з 11 хірургів проводила операцію протягом 14 годин ще 26 березня.

Це перша операція бойового ветерана, який отримав поранення під час служби, під час якої трансплантували повний набір тканин, включно з мошонкою та навколишньою областю черевної порожнини.

Лікарі сказали, що яєчка донора не пересадили через етичні міркування.

"В той час, коли серйозні ампутації видимі та призводять до очевидної інвалідності, деякі військові поранення приховані, а їхній вплив не надто оцінений іншими", - зазначає доктор Ендрю Лі.

Він назвав ушкодження геніталій "неназваною травмою війни".

Солдат, який побажав зберегти анонімність, розповів у спеціальній заяві університету: "Коли я вперше прокинувся, я нарешті відчув себе більш нормальним, ніби в мене нарешті все гаразд".

Вперше трансплантацію пенісу у США зробили 2016 року у Бостоні.

Загалом першу трансплантацію пенісу провели у Південній Африці ще у 2014 році.