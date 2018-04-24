Джордж Буш-старший потрапив у лікарню після смерті дружини

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Колишній президент США Джордж Буш-старший потрапив у лікарню наступного дня після похоронів дружини.

Американські ЗМІ повідомляють, що він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Представник сім'ї сказав, що він підхопив інфекцію, яка поширилася в його крові, однак "реагує на лікування".

93-річного екс-президента США госпіталізували до лікарні Х'юстона в неділю зранку.

Він займав пост президента з 1989 по 1993 роки.

Барбара Буш, колишня американська перша леді та борець за грамотність, померла у віці 92 років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прощання з Барбарою Буш, 21 квітня 2018 рік

Вона єдина жінка, яка бачила, як на посаду президента складали присягу її чоловік, а потім - син Джордж Буш-молодший.

Барбара та Джордж Буш-старший були одружені 73 роки. Після смерті дружини, екс-президент сказав, що "вона на небесах і продовжує жити".

Копирайт изображения Reuters Image caption Джордж Буш і Барбара Буш були одружені 73 роки.

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