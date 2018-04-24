Джордж Буш-старший потрапив у лікарню після смерті дружини
Колишній президент США Джордж Буш-старший потрапив у лікарню наступного дня після похоронів дружини.
Американські ЗМІ повідомляють, що він перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Представник сім'ї сказав, що він підхопив інфекцію, яка поширилася в його крові, однак "реагує на лікування".
93-річного екс-президента США госпіталізували до лікарні Х'юстона в неділю зранку.
Він займав пост президента з 1989 по 1993 роки.
Барбара Буш, колишня американська перша леді та борець за грамотність, померла у віці 92 років.
Вона єдина жінка, яка бачила, як на посаду президента складали присягу її чоловік, а потім - син Джордж Буш-молодший.
Барбара та Джордж Буш-старший були одружені 73 роки. Після смерті дружини, екс-президент сказав, що "вона на небесах і продовжує жити".
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