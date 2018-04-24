Ціна на нафту досягла трирічного максимуму

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Ціна нафти марки Brent, яку видобувають у Північному морі біля берегів Британії, вперше з березня 2015 року перевищила 75 доларів за барель.

Нафта стабільно зростає вже шостий день поспіль.

Ціна на марку WTI у вівторок вранці досягла 68,9 доларів.

Зростання цін на нафту пов'язують з тим, що ОПЕК та інші нафтовидобувні країни погодилися скоротити видобуток. Можливе введення нових санкцій США проти Ірану також сприяло підвищенню цін.