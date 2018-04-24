Ціна на нафту досягла трирічного максимуму
- 24 квітня 2018
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Ціна нафти марки Brent, яку видобувають у Північному морі біля берегів Британії, вперше з березня 2015 року перевищила 75 доларів за барель.
Нафта стабільно зростає вже шостий день поспіль.
Ціна на марку WTI у вівторок вранці досягла 68,9 доларів.
Зростання цін на нафту пов'язують з тим, що ОПЕК та інші нафтовидобувні країни погодилися скоротити видобуток. Можливе введення нових санкцій США проти Ірану також сприяло підвищенню цін.