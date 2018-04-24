Копирайт изображения Getty Images Image caption Пальма-де-Майорка - одне з найулюбленіших місць для відпочинку в Іспанії

В іспанському курортному місті Пальма-де-Майорка власникам квартир заборонили здавати їх в оренду туристам.

Пальма-де-Майорка стало першим іспанським містом, яке вдалося до подібних кроків.

Обмеження запровадили через те, що мешканці скаржаться на суттєве зростання орендної плати через поширення короткострокової оренди.

Мер міста наголосив, що заборона, яка почне діяти у липні, стане моделлю для міст, які потерпають від масового туризму.

Проте місцеві об'єднання підприємців стверджують, що рішення позначиться на добробуті багатьох родин.

Чим викликане таке рішення?

У Пальма-де-Майорка останнім часом суттєво зросла кількість відвідувачів. Це частково пов'язане із тим, що квартири в оренду дедалі частіше здаються через інтернет.

Місцеві чиновники з керівного блоку лівих партій вказали на дослідження, згідно з яким кількість квартир без відповідної ліцензії, які пропонують туристам, зросла на 50% у період між 2015 і 2017 роками.

За даними іспанської газети El País, лише 645 з 11 000 з квартир, які пропонують туристам у місті, мають необхідну ліцензію.

Водночас ціни на оренду тут піднялися на 40% з 2013 року.

Зростання цін, шум та подекуди погана поведінка туристів викликали скарги з боку місцевих мешканців.

"Ми домовились про цю заборону на основі загальних інтересів (міста. - Ред.), і ми вважаємо, що вона започаткує тренд для інших міст", - наголосив мер міста Антоні Ногера.

Заборона не стосуватиметься будинків та шале, якщо вони не розташовані на захищених територіях, біля аеропортів та в промислових районах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі мешканці Пальма-де-Майорка вважають, що нові правила призведуть до втрати робочих місць

Хосе Іла, начальник відділу міського планування в Пальма-де-Майорка, зазначив, що є очевидний зв'язок між зростанням пропозиції квартир для туристів та збільшенням орендної плати для місцевих мешканців.

"Нам потрібен певний порядок. У Пальмі буде відпочинок, але тільки там, де він має бути", - наголосив він.

У минулому році в Пальма-де-Майорка заборонили рекламу неліцензованих квартир та запровадили великі штрафи для власників, які порушують правила. Подібне рішення ухвалили й в Барселоні.

У минулому році Іспанію відвідали рекордні 82 мільйони іноземних туристів.

Найбільш популярними напрямками були Каталонія та Балеарські острови - Майорка, Менорка, Івіса та Форментера.

Якою була реакція місцевих мешканців?

Джоан Фортеза, президент федерації асоціацій місцевих мешканців у Пальмі привітав рішення, за прийняття якого зібрали понад шість тисяч підписів, повідомляє видання Diario de Mallorca.

Проте Pimeco, місцева організація, яка представляє середній бізнес, нагадала, що розвинений ринок оренди житла сприяв пожвавленню торгівлі та був "важливим джерелом прибутку" для багатьох власників нерухомості.

В Habtur - асоціації власників житла, яке здають в оренду, - зазначили, що від запровадженої заборони постраждають також ресторани та крамниці, багато людей втратять робочі місця.