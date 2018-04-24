Виховательку згорілого табору "Вікторія" визнали винною

Київський районний суд м. Одеси визнав винною колишню старшу виховательку табору "Вікторія", під час пожежі в якому згинуло троє дітей. Про це повідомляє прес-служба прокуратура Одеської області.

Наталію Янчик звинувачували у неналежному виконанні обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки.

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину.

Суд ухвалив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але з відстрочкою та іспитовим терміном на два роки.

Протягом цих двох років засудженій заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з відповідальністю за пожежну безпеку.

На розгляді у суді продовжує перебувати кримінальне провадження стосовно директора позашкільного закладу Петроса Саркісяна та розглядаються обвинувальні акти щодо колишнього керівника та інспектора райвідділу ДСНС в Одеській області.

Що сталося

Image caption Від приміщення залишилось обвуглене дерево і залізні сходи, які ведуть в нікуди

Пожежа у таборі "Вікторія" спалахнула в ніч на 16 вересня 2017 року та забрала життя трьох дітей, ще троє - потрапили до лікарні.

У позашкільному закладі на той час відпочивали 50 дітей з хореографічного колективу "Адель", які отримали відпочинок у таборі як подарунок від міської влади.

Першими пожежу побачили двоє підлітків з вікна сусіднього корпусу, які самі вивели з палаючого будинку понад 20 дітей.

Загиблі дівчата Соня Мазур, Сніжана Арпентій та Настя Кулініч жили в одній кімнаті, що була розташована над епіцентром пожежі.

У ДСНС заявили, що ще до пожежі виявили у таборі недоліки з протипожежної безпеки і вказали на них керівництву табору. Проте, їх ніхто не усунув.

Відповідальною за пожежну безпеку в таборі була Наталія Янчик, яка на момент інциденту написала заяву на звільнення і вже не працювала у закладі.

Директор "Вікторії" Петрос Саркісян пояснив, що протипожежну сигналізацію у таборі спеціально відімкнули, бо вона часто спрацьовувала і будила дітей.