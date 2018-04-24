Виховательку згорілого табору "Вікторія" визнали винною
Київський районний суд м. Одеси визнав винною колишню старшу виховательку табору "Вікторія", під час пожежі в якому згинуло троє дітей. Про це повідомляє прес-служба прокуратура Одеської області.
Наталію Янчик звинувачували у неналежному виконанні обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки.
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Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину.
Суд ухвалив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але з відстрочкою та іспитовим терміном на два роки.
Протягом цих двох років засудженій заборонено обіймати посади та займатися діяльністю, пов'язаною з відповідальністю за пожежну безпеку.
На розгляді у суді продовжує перебувати кримінальне провадження стосовно директора позашкільного закладу Петроса Саркісяна та розглядаються обвинувальні акти щодо колишнього керівника та інспектора райвідділу ДСНС в Одеській області.
Що сталося
Пожежа у таборі "Вікторія" спалахнула в ніч на 16 вересня 2017 року та забрала життя трьох дітей, ще троє - потрапили до лікарні.
У позашкільному закладі на той час відпочивали 50 дітей з хореографічного колективу "Адель", які отримали відпочинок у таборі як подарунок від міської влади.
Першими пожежу побачили двоє підлітків з вікна сусіднього корпусу, які самі вивели з палаючого будинку понад 20 дітей.
Загиблі дівчата Соня Мазур, Сніжана Арпентій та Настя Кулініч жили в одній кімнаті, що була розташована над епіцентром пожежі.
У ДСНС заявили, що ще до пожежі виявили у таборі недоліки з протипожежної безпеки і вказали на них керівництву табору. Проте, їх ніхто не усунув.
Відповідальною за пожежну безпеку в таборі була Наталія Янчик, яка на момент інциденту написала заяву на звільнення і вже не працювала у закладі.
Директор "Вікторії" Петрос Саркісян пояснив, що протипожежну сигналізацію у таборі спеціально відімкнули, бо вона часто спрацьовувала і будила дітей.