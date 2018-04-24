Навіщо цей весільний фотограф лазить по деревах?
Цей весільний фотограф хотів зробити досконалі фото молодят і зайшов занадто далеко та високо.
Вішну Вайтрам заліз на дерево та висів дороги дриґом із фотоапаратом у руках, аби зробити фото під найкращим кутом.
Коли він закінчив, то передав апарат нареченому і спритно зіскочив з дерева.
Але й самого фотографа встигли зафільмувати під час робочого процесу, ролик із ним у Twitter встиг набрати понад три тисячі ретвітів та дев'ять тисяч лайків.
Один із користувачів прокоментував відео так: "Можливо, пара не любить селфі-палки?"
Ще хтось припустив, що фотограф - це "спайдермен".
У свою чергу, фотограф-акробат поспілкувався із BBC Three і розповів, що живе в південній Індії. Також він уточнив, що пара на фото одружилася торік 15 квітня в Перінготтукарі, селі в окрузі Тріссур в штаті Керала.
"Коли фотографія стала вірусною, спочатку я дуже боявся, бо думав, що люди можуть наді мною насміхатися, я нервував через тролів. На щастя, усім все сподобалося. Вони називають це "відданістю" - і дуже щасливий", - поділився фотограф Вішну.
І ця фотографія із верхівки дерева не була єдиною. Виявляється, пан Вішну регулярно залазить на дерева, щоб зробити найкращі знімки.
Користувачі ділилися й іншими незвичайними фотографіями з весіль. Наприклад, ці фото отримали премії Fearless Photography Awards.
На цих знімках є все: і трагедія, і комедія. Але є і фото з сюрпризом.
Одна жінка, Ненсі Сміт, упізнала себе на одному із зображень і подякувала людям, які залишили коментарі під світлиною, на якій вона одягає перуку в день весілля своєї доньки.
Вона розповіла, що тоді в неї діагностували рак молочної залози і перед весіллям вона була змушена пройти курс хіміотерапії.
"Коли я готувалася з дівчатами до весілля, всі вони уважно спостерігали за мною, і це був дуже емоційний момент. Зараз у мене все чудово, а кожен день я проживаю на повну. Я вдячна за це", - написала жінка.
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