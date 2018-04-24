Навіщо цей весільний фотограф лазить по деревах?

Копирайт изображения BBC THREE

Цей весільний фотограф хотів зробити досконалі фото молодят і зайшов занадто далеко та високо.

Вішну Вайтрам заліз на дерево та висів дороги дриґом із фотоапаратом у руках, аби зробити фото під найкращим кутом.

Коли він закінчив, то передав апарат нареченому і спритно зіскочив з дерева.

Але й самого фотографа встигли зафільмувати під час робочого процесу, ролик із ним у Twitter встиг набрати понад три тисячі ретвітів та дев'ять тисяч лайків.

Один із користувачів прокоментував відео так: "Можливо, пара не любить селфі-палки?"

Копирайт изображения Vishnu Whiteramp Image caption В інтернеті користувачі сказали, что фотограф "відданий" своїй справі

Ще хтось припустив, що фотограф - це "спайдермен".

У свою чергу, фотограф-акробат поспілкувався із BBC Three і розповів, що живе в південній Індії. Також він уточнив, що пара на фото одружилася торік 15 квітня в Перінготтукарі, селі в окрузі Тріссур в штаті Керала.

Копирайт изображения Vishnu Whiteramp Image caption Інші роботи фотографа Вішну Вайтрама

"Коли фотографія стала вірусною, спочатку я дуже боявся, бо думав, що люди можуть наді мною насміхатися, я нервував через тролів. На щастя, усім все сподобалося. Вони називають це "відданістю" - і дуже щасливий", - поділився фотограф Вішну.

І ця фотографія із верхівки дерева не була єдиною. Виявляється, пан Вішну регулярно залазить на дерева, щоб зробити найкращі знімки.

Копирайт изображения Kristi Odom

Копирайт изображения Ken Pak

Копирайт изображения Tyler Wirken

Користувачі ділилися й іншими незвичайними фотографіями з весіль. Наприклад, ці фото отримали премії Fearless Photography Awards.

Копирайт изображения Marius Dragan

Копирайт изображения Julian Wainwright

На цих знімках є все: і трагедія, і комедія. Але є і фото з сюрпризом.

Копирайт изображения Pasquale Minniti

Копирайт изображения Lyndah Wells

Одна жінка, Ненсі Сміт, упізнала себе на одному із зображень і подякувала людям, які залишили коментарі під світлиною, на якій вона одягає перуку в день весілля своєї доньки.

Вона розповіла, що тоді в неї діагностували рак молочної залози і перед весіллям вона була змушена пройти курс хіміотерапії.

Копирайт изображения David Clumpner

"Коли я готувалася з дівчатами до весілля, всі вони уважно спостерігали за мною, і це був дуже емоційний момент. Зараз у мене все чудово, а кожен день я проживаю на повну. Я вдячна за це", - написала жінка.

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