Люди роблять пластику, щоб бути схожими на свої селфі у Snapchat

Копирайт изображения Rebecca Hendin / David Mabrie / Getty / BBC Three

Це явище вже назвали "Snapchat дисморфофобія", і воно набирає обертів.

26-річна Кристал - мама-одиначка, працює санітаркою у Сан-Дієго, Каліфорнія. Вона любила робити селфі та надсилати їх друзям.

Вона каже, що Snapchat за допомогою фільтрів змінював її обличчя, і їй це дуже подобалося, бо вона не почувалася впевненою через зовнішність.

Кристал вдавалося змінювати риси обличчя і за допомогою мейкапу, але в неї не було часу робити це щодня. Тому, щоб виглядати як на фото після застосування фільтру, вона зробила собі ін'єкції у ніс та під очі.

"Люди не розуміють, чи я щось робила; вони думають, що я просто схудла", - каже Крістал.

Кристал - одна з тих, хто зважився на косметичні процедури, щоб бути більш схожою на свої селфі.

Згідно з новими дослідженнями Американської академії пластичної та реконструктивної хірургії, 55% пацієнтів у 2017 році вдалися до процедур через селфі, у 2013 році таких людей було лише 13%.

Копирайт изображения Rebecca Hendin / David Mabrie / Getty / BBC Three

Також науковці помітили, що зросла кількість клієнтів, яким до 30 років.

Люди давно ходять до косметичних хірургів із фотографіями знаменитостей, аби виглядати, як вони. Але тепер вони приносять свої фотографії. За словами хірурга із Сан-Франциско, доктора Девіда Мабрі, "це покращення".

За його словами, із такими фото легше працювати, бо клієнт бачить імовірний результат, а чекає нереалістичного "перетворення у Кайлі Дженнер".

Втім, певні побажання досі залишаються неможливими, наприклад, збільшення очей.

"Тому ключовим у таких випадках є правильна консультація", - каже лікар.

У звіті за 2015 рік в Управлінні національної статистики зазначили, що 27% підлітків, які користуються соціальними мережами понад три години на день, мають симптоми розладів психіки, що і пояснює появу "snapchat дисморфофобії".

Термін придумав доктор Тіжон Ешо, лікар в британській The Esho Clinic.

Він каже, що це явище дедалі більше турбує психіатрів та хірургів.

Копирайт изображения Rebecca Hendin / Snapchat / Getty / BBC Three

"Ми кожно дня бачимо свої фотографії у соціальних мережах, і це, без сумніву, робить нас більш самокритичними", - пояснює доктор Ешо, який не взяв деяких пацієнтів, бо вони здалися йому надто одержимими своїми фільтрованими фотографіями.

Keйсі 29 років, вона з тих, хто збирається стати більш схожою на свої фото із соцмереж за допомогою косметичних процедур.

Найбільше її турбувало те, як її хлопець дивитиметься на неї вживу, після того, як вона надсилала йому понад 50 селфі на день.

А ще вона оновлювала Instagram-історії приблизно 10-15 разів на день.

Копирайт изображения Rebecca Hendin / Getty / BBC Three

Вона каже, що додавала корони з квітів та собачі вуха на свої фото і думала, що виглядає мило.

"Тоді я дивилася на себе в дзеркало і думала: "Ех, це ж не та людина, яку він бачить на екрані весь день". Я би розчарувалася, коли б дивилася у дзеркало і не була схожою на людину, яку показувала світу", - каже Кейсі.

Вона знайшла пластичного хірурга у Нью-Йорку, зробила ін'єкції в губи, підборіддя та щоки. Це коштувало їй 1600 доларів.

Ендрю, 31 рік, він із Ньюкасла. Чоловік сходив на естетичну консультацію після невдалого розриву стосунків.

Коли він користувався додатками для знайомств, він дивився на власні фото і йому не подобалися щоки і щелепа.

Ендрю не зважився на процедури, але каже, що планує зробити це в майбутньому.