За що Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката у Росії?

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Адвокатська палата Москви позбавила Марка Фейгіна статусу через "неетичне поводження". Сам адвокат вважає рішення політичним і збирається його оскаржити.

Про рішення ради палати міської палати адвокатів пан Фейгін написав у Twitter.

Цю інформацію Російській службі BBC підтвердила адвокат Сталіна Гуревич, яка і подала скаргу на пана Фейгіна. Вона вимагала позбавити його статусу за порушення норм Кодексу професійної етики адвоката, а саме за використання у соціальних мережах нецензурної лексики на адресу своїх колег та їхніх клієнтів.

"Статус адвоката припинений, - сказала пані Гуревич, яка була на засіданні ради палати. - Попри всі публічні заяви пана Фейгіна про те, що це політична акція і що на нього чинили тиск, хочу підкреслити, що це брехня".

"Статусу його позбавили, тому що він у неналежний спосіб поводить себе в мережі, ганьблячи адвокатську спільноту. Його вже попереджали про неприпустимість подібної поведінки, але він не послухав", - заявила пані Гуревич Бі-Бі-Сі.

Сам адвокат вважає, що в такий спосіб його хочуть вивести зі справи про "шпигунство" українського журналіста Романа Сущенка.

Версія Фейгіна

"Мене позбавили статусу за три твіти, що стосуються Шарія", - сказав він "Інтерфаксу" і пообіцяв оскаржити рішення адвокатської палати в суді.

У липні 2017 року ефірі радіостанції "Говорить Москва" пан Фейгін, за версією пані Гуревич, заявив про те, що її клієнт, український журналіст і блогер Анатолій Шарій, "проходить у справі про педофілію".

Пан Шарій після цього подав позов про захист честі та гідності в Хамовницький районний суд Москви, вимагаючи публічно спростувати сказане - цим позовом займалася також пані Гуревич. Як повідомляв "Комерсант", цей позов задовольнили, проте Російській службі Бі-Бі-Сі не вдалося знайти його в картотеці суду.

Пан Фейгін говорив "Комерсанту", що має документи, які підтверджують його слова про пана Шарія. Суду він їх не надав, підкреслювала раніше пані Гуревич.

Під час першого звернення палата не займалася першою скаргою. Відхилив скаргу і Слідчий комітет Росії - туди пані Гуревич написала заяву про притягнення пана Фейгіна до кримінальної відповідальності за статтею про наклеп. Після цього, за твердженням пані Гуревич, пан Фейгін знову почав ображати її у соцмережах, і другу її заяву палата прийняла.

Рада Адвокатської палати Москви вважає, що пан Фейгін порушив кодекс професійної етики адвоката, тому його і позбавили статусу адвоката.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає в Росії інтереси заарештованого українського журналіста Романа Сущенка, і раніше заявляв, що його позбавлять можливості займатися адвокатською діяльністю.

Це вже не перше стягнення щодо пана Фейгіна. У серпні минулого року він разом з іншим адвокатом Іллею Новіковим, з яким вони працювали у справі Надії Савченко, отримали від Адвокатської палати Москви попередження за перепалку в соцмережах.

Пан Новіков скаржився на пана Фейгіна і звертався із проханням позбавити його статусу, проте кваліфікаційна комісія проголосувала тоді проти. Адвокат Новіков вважає, що Фейгін порушує кодекс професійної етики адвокатів, лаючись у соцмережах.

Правила поведінки адвокатів в інтернеті, які регламентують їхню поведінку в соцмережах, ухвалила Федеральна палата адвокатів торік. Наприклад, в інтернеті адвокат має виявляти "властиву професії стриманість, обережність і коректність".

Адвокат Фейгін найбільш відомий по справі групи Pussy Riot, учасниці якої отримали по два роки колонії за панк-молебень у храмі Христа Спасителя. Крім того, він захищав військового журналіста Аркадія Бабченка та депутатку Надію Савченко.