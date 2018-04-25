"Охоронець бін Ладена" живе на соціальну допомогу в Німеччині

Копирайт изображения FUNKE FOTO SERVICES Image caption Самі А. вже багато років живе під поліцейським наглядом в Німеччині

Чоловік з Тунісу, якого вважають охоронцем Усами бін Ладена, проживає в Німеччині з 1997 року і щомісяця отримує 1168 євро соціальної допомоги.

Цю інформацію оприлюднив уряд однієї з німецьких земель після того, як місцеві політики надіслали запит на інформацію про чоловіка, якого називають Самі А.

Німецькі ЗМІ не повідомляють його повне ім'я через збереження конфіденційності.

В рамках судового процесу свідки повідомили, що Самі А. кілька місяців у 2000 році був одним з охоронців Усами бін Ладена в Афганістані.

Він заперечує цю інформацію, проти судді в Дюссельдорфі висловили повну довіру інформації свідків.

Зв'язки Самі А. з "Аль-Кайдою" розслідували ще у 2006 році, але йому не пред'явили звинувачення.

Зараз він живе з дружиною, яка є громадянкою Німеччини, та чотирма дітьми у німецькому місті Бохум.

Він отримав дозвіл на проживання у Німеччині у 1999 році.

Його заяву про надання притулку чиновники відхилили ще у 2007 році, оскільки правоохоронці вважали, що він може становити ризик для суспільства. Відтоді Самі А. мусить кожен день з'являтися в поліцейській дільниці.

Водночас його досі не депортували в Туніс, оскільки німецька влада побоюється, що там його можуть піддавати тортурам.

В німецькому уряді повідомили, що підозрювані у зв'язках з джихадистами стикаються з ризиком катувань у Північній Африці. Туніс та ініш арабскькі країни цього регіону не входять до списку безпечних країн походження, до яких можна депортувати мігрантів.

Копирайт изображения AFP Image caption Усама бін Ладен стояв за організацією терактів у США

Усама бін Ладен керував організацією джихадистів "Аль-Кайда" і стояв за організацією терактів в США у вересні 2001 року. Його застрелили американські військові в Пакистані в 2011 році.

Принаймні три з пілотів-самогубців, які спрямували літаки на башти Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку 11 вересня 2011 року були членами "Аль-Кайди" з німецького міста Гамбург.