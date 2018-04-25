"Охоронець бін Ладена" живе на соціальну допомогу в Німеччині
Чоловік з Тунісу, якого вважають охоронцем Усами бін Ладена, проживає в Німеччині з 1997 року і щомісяця отримує 1168 євро соціальної допомоги.
Цю інформацію оприлюднив уряд однієї з німецьких земель після того, як місцеві політики надіслали запит на інформацію про чоловіка, якого називають Самі А.
Німецькі ЗМІ не повідомляють його повне ім'я через збереження конфіденційності.
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В рамках судового процесу свідки повідомили, що Самі А. кілька місяців у 2000 році був одним з охоронців Усами бін Ладена в Афганістані.
Він заперечує цю інформацію, проти судді в Дюссельдорфі висловили повну довіру інформації свідків.
Зв'язки Самі А. з "Аль-Кайдою" розслідували ще у 2006 році, але йому не пред'явили звинувачення.
Зараз він живе з дружиною, яка є громадянкою Німеччини, та чотирма дітьми у німецькому місті Бохум.
Він отримав дозвіл на проживання у Німеччині у 1999 році.
Його заяву про надання притулку чиновники відхилили ще у 2007 році, оскільки правоохоронці вважали, що він може становити ризик для суспільства. Відтоді Самі А. мусить кожен день з'являтися в поліцейській дільниці.
Водночас його досі не депортували в Туніс, оскільки німецька влада побоюється, що там його можуть піддавати тортурам.
В німецькому уряді повідомили, що підозрювані у зв'язках з джихадистами стикаються з ризиком катувань у Північній Африці. Туніс та ініш арабскькі країни цього регіону не входять до списку безпечних країн походження, до яких можна депортувати мігрантів.
Усама бін Ладен керував організацією джихадистів "Аль-Кайда" і стояв за організацією терактів в США у вересні 2001 року. Його застрелили американські військові в Пакистані в 2011 році.
Принаймні три з пілотів-самогубців, які спрямували літаки на башти Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку 11 вересня 2011 року були членами "Аль-Кайди" з німецького міста Гамбург.