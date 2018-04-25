В Індії за зґвалтування засудили відомого гуру

Копирайт изображения AFP Image caption 77-річний Асарам Бапу має 400 ашрамів в усьому світі

Індійського гуру Асарама Бапу, який стверджує, що в нього є мільйони послідовників по всьому світу, визнали винним у зґвалтуванні.

Суд у місті Джодхпур визнав 77-річного духовного провідника винним у зґвалтуванні 16-річної дівчини в 2013 році в одному з його ашрамів - релігійних громад. Ймовірно, він буде оскаржувати вирок у суді вищої інстанції.

Гуру Бапу також знаходиться під слідством у справі про зґвалтування в штаті Гуджарат.

В Асарама Бапу є 400 ашрамів в усьому світі, де він викладає медитацію та йогу.

Місцева влада в місті Джодхпур побоюється хвилі насильства від послідовників гуру.

Раніше в Індії вже стикалися з заворушеннями після подібних вироків.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вирок духовному провіднику Гурміту Рамі Рахіму Сінгху у серпні 2017 року призвів до масових заворушень

У серпні 2017 року духовного провідника Гурміта Рама Рахіма Сінгха, якого в Індії визнали винним у зґвалтуванні, засудили до 10 років позбавлення волі.

Щонайменше 38 людей загинули та кілька сотень були поранені на півночі Індії під час заворушень проти вироку суду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Заворушення прихильників гуру Гурміта Рама Рахіма Сінгха завершилися з десятками жертв та сотнями поранених

Чоловіка, який сам оголосив себе святим, визнали винним в зґвалтуванні в 2002 році двох жінок, які входили в очолювану ним релігійну громаду "Дера Сача Сауда".