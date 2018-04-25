Рейтинг Репортерів без кордонів: за що критикують Україну

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Україна посіла 101 місце, піднявшись усього на одну позицію за рік, в індексі свободи преси правозахисної організації "Репортери без кордонів".

Цього року Київ розкритикували за недофінансування суспільного мовлення.

"З часу революції 2014 року українська влада впровадила низку довгоочікуваних реформ, зокрема ухвалила закони про прозорість володіння медіа та доступ до державної інформації. Але, як свідчить недофінансування новоствореного суспільного телеканалу, ці здобутки є крихкими", - зазначили "Репортери без кордонів".

В організації вказали на вплив олігархів на медіа, який і далі відчутний, а також повільне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета 2016 року.

"Потрібно докласти значно більше зусиль, щоб змусити олігархів послабити свій вплив на ЗМІ та заохотити редакції до незалежності", - зазначили там.

"Відставання у боротьбі з корупцією негативно позначилося на розслідувальній журналістиці. Напади на ЗМІ, в тому числі вбивство журналіста Павла Шеремета 2016 року, досі лишаються непокараними, і з наближенням виборів 2019 року ці занепокоєння зростають", - додали в організації.

Хто в лідерах і хто пасе задніх?

Копирайт изображения Reporters Without Borders Image caption Рейтинг свободи преси щорічно публікується з 2002 року

Перше місце в індексі посіла Норвегія, за нею - Швеція та Нідерланди. На нижній сходинці розташували Північну Корею, якій передує Еритрея й Туркменістан.

Росія посіла 148-е місце в рейтингу, не змінивши позицію з минулого року.

Експерти відзначають, що ситуація з пресою в Росії та Китаї впливає на інші країни, що опинилися в нижній частині списку, серед яких В'єтнам, Туркменістан і Азербайджан.

"Заглушивши незалежні голоси у себе вдома, Росія під керівництвом Володимира Путіна розширює свою пропагандистську мережу за допомогою таких ЗМІ як RT і Sputnik, в той час як Китай під керівництвом Сі Цзіньпіна експортує свою ретельно контрольовану інформаційну модель по всій Азії", - наголошується в доповіді.

Ситуація в Європі погіршилась

В порівнянні з минулим роком ситуація зі свободою преси найбільше погіршилася в європейських країнах.

Найбільше падіння в рейтингу показали Мальта, Чехія, Сербія і Словаччина.

Також "Репортери без кордонів" стривожені "історичним падінням" рівня свободи преси на пострадянському просторі і в Туреччині.

Минулого року найбільшу стурбованість організації викликала ситуація зі ЗМІ в США і Британії.

Рейтинг свободи преси щорічно публікується з 2002 року. Під час його складання враховують такі показники, як рівень плюралізму, кількість незалежних ЗМІ, законодавчі обмеження, прозорість, цензура і самоцензура.

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