За вбивство і розчленування журналістки на субмарині дали довічне

Копирайт изображения AFP Image caption Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус"

Данського винахідника Петера Мадсена визнали винним у вбивстві на власному підводному човні шведської журналістки Кім Валль.

Суд у Копенгагені ухвалив рішення ув'язнити пана Мадсена довічно, без права на дострокове звільнення.

Прокурори заявили, що Мадсен планував вбити 30-річну журналістку, перерізавши їй горло або задушивши.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мадсена засудили до довічного ув’язнення за вбивство шведської журналістки Кім Валль

Розчленоване тіло знайшли в морі 21 серпня минулого року, через 11 днів після того, як вона вирушила брати інтерв'ю з данцем на борту саморобного судна.

Журналістка збиралася підготувати матеріал про його винахід.

Останнього разу тридцятирічну журналістку бачили живою ввечері 10 серпня.

Разом із паном Мадсеном вона вирушила у плавання на 40-тонному підводному човні UC3 Nautilus, який винахідник побудував сам.

Копирайт изображения RITZAU FOTO Image caption Кім Валль востаннє бачили на човні Мадсена

Тривогу підняв друг пані Валль, коли наступного дня вона не повернулася із подорожі.

Мадсен був врятований на морі того ж дня, після того, як його підводний човен затонув.

Поліція вважає, що він навмисне втопив судно.

На початку жовтня у затоці біля Копенгагена водолази виявили кілька сумок. У них були кінцівки, одяг і голова загиблої журналістки. Поліція заявила, що в сумках також був металевий вантаж, аби їх затопити.

Тулуб пані Валль знайшли 21 серпня. Під час експертизи на ньому виявили ножові поранення в пах і грудину, які, як вважають експерти, завдали в момент або відразу після смерті.

Копирайт изображения AFP Image caption Водолази обстежували море

46-річний винахідник через деякий час визнав, що розчленував тіло шведської журналістки на борту свого корабля. Але не визнав, що вбив її.

За словами пана Мадсена, журналістка померла, отруївшись чадним газом на борту його підводного човна. Сам він у той час начебто перебував на палубі.

Перед тим винахідник стверджував, що дівчина загинула після того, як їй на голову впав важкий люк.

Стежте за нами в Telegram! Ми надсилаємо туди головні новини і добірку найкращих статей.