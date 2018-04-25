Кривава помста: жінка застрелила коханку чоловіка та вбила себе

Копирайт изображения INSTAGRAM/MEREDITH CHAPMAN CAMPAIGN WEBSITE Image caption Дженна Жерардо та її жертва Мередіт Чепмен

У Філадельфії (США) жінка застрелила коханку свого чоловіка, а після здійснила самогубство.

48-річна Дженна Жерардо вломилася в будинок екс-політичного кандидата, 33-річної Мередіт Чепмен та чекала на повернення додому жертви.

Слідчі кажуть, що пані Жерардо могла змінити зовнішній вигляд. Вона також надсилала своєму чоловікові тексти, в яких мова йде про помсту.

Поліція прибула на місце трагедії після того, як отримала дзвінок на 911. В будинку знайшли двох мертвих жінок.

Детективи сказали, що тіло Дженни Жерардо знайшли на кухні, недалеко від пані Чепмен.

Копирайт изображения GERARDOT1 / INSTAGRAM Image caption Дженна Жерардо з чоловіком

"Там повсюди кров", - таке повідомлення надійшло на 911, повідомляє Delaware News Journal.

Офіцери поліції натрапили на Марка Жерардо, чоловіка Дженни, біля будинку.

Він планував повечеряти разом з Мередіт Чепмен, але почав хвилюватися, коли вона так і не прийшла.

Копирайт изображения MEREDITH CHAPMAN / FACEBOOK Image caption Мередіт та її чоловік Люк Чепмен - пара не жила разом на момент вбивства

За даними місцевої поліції, жінка дізналася, що в чоловіка є коханка та спланувала цей напад.

Дженна Жерардо зламала вхідні двері до будинку Мередіт Чепмен та прибрала сліди злому, аби жертва не запідозрила вторгнення.

При цьому, за словами слідчих, вона мала револьвер Taurus Tracker .357 і, можливо, одягла перуку, аби її не впізнали.

За словами поліції, Мередіт Чемпен одружена з Люком Чепменом, колишнім членом міської ради в Ньюарку, штат Делавер, але не проживала з чоловіком в момент смерті.

Копирайт изображения MEREDITH CHAPMAN / FACEBOOK Image caption Мередіт Чепмен

У 2016 році вона намагалася потрапити до сенату як республіканець від штату Делавер, але безуспішно.

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