Копирайт изображения AFP Image caption Kollegah та Фарід Банго отримали нагороду в номінації "кращий альбом хіп-хопу" 12 квітня

У Німеччині скасували престижну музичну премію Echo через скандал, пов'язаний з врученням нагороди дуету реперів, яких звинуватили в антисемітизмі.

Дует Kollegah (псевдонім Фелікса Блуме) та Фаріда Банго отримав нагороду в номінації "кращий хіп-хоп альбом". В їхній пісні є кілька згадок про Голокост та в'язнів концтаборів, які розцінили як антисемітські.

Музична індустрія Німеччини заявила, що не хоче бачити свою премію Echo як платформу для антисемітизму, і оскільки репутації бренду завдано серйозної шкоди, необхідно все почати спочатку.

Представники єврейської громади в Німеччині останнім часом зазнавали нападів та погроз, які канцлер Ангела Меркель назвала "новим феноменом", відмінним від "традиційного" ультраправого антисемітизму.

"В нас багато біженців, серед яких люди арабського походження, що привносять іншу форму антисемітизму в нашу країну", - сказала Меркель.

У середу в Берліні та багатьох інших містах Німеччини пройшли акції протесту проти цього явища. Демонстранти закликали надягати кіпи (традиційний єврейський чоловічий головний убір), на знак підтримки єврейської громади.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На акцію проти антисемітизму в Берліні 25 квітня багато людей одягли кіпу

Про що йшлося у пісні?

Рішення нагородити альбом Kollegah та Банго "JBG3" ("Молодий, жорстокий, гарний 3") призвело до того, що багато музикантів почали в знак протесту повертати свої нагороди Echo.

В одному з треків цього альбому, "0815", є такі рядки: "Моє тіло є більш рельєфним, ніж у в'язнів Освенциму". В іншому місці є такі слова: "Я творю ще один Голокост, з "молотовим" йду".

Відомий ізраїльський піаніст Даніель Баренбойм, який проживає в Берліні, заявив, що повертає свої нагороди на знак протесту проти цих рядків у пісні реперів, які він засудив як "виразно антисемітські".

Рок-музикант Маріус Мюллер-Вестернхаген повідомив, що поверне сім своїх нагород Echo, які отримав за довгі роки творчості.

Також нагороди повернули німецький піаніст Ігор Левіт та відомий художник, музикант та музичний продюсер Клаус Форман, який створив обкладинку альбому "Бітлз" Revolver.

Найжорсткіша критика пролунала під час вручення нагород від Кампіно - соліста німецької панк-рок-групи Die Toten Hosen, яка теж отримала цю премію.

"Одна справа - провокувати, проте використовувати в текстах жінконенависницькі, гомофобні, ультраправі або антисемітські заяви - це за межами допустимого", - сказав Кампіно.

Виконавець Kollegah, який раніше перейшов в іслам, вибачився за слова про Освенцим, сказавши під час вручення премії, що не хотів розпалювати політичну ворожнечу. "Ми тут, щоб веселитися," - сказав він.

Звукозаписна компанія BMG, яка продала понад 200 тисяч екземплярів альбому реперів, заявила, що виступає проти антисемітизму, і пообіцяла виділити кошти на боротьбу з цим явищем.

Премії Echo в категоріях класичної та джазової музики, які мали вручити в кінці травня, вже не вручать через рішення повністю ліквідувати цей бренд.

Премію Echo вручали музикантам з 1992 року.

У своїй заяві Федеральна асоціація музичної індустрії Німеччини зазначила, що країна є третім за розміром музичним ринком світу, тому, як і раніше, потребує нагород для видатних музикантів різних жанрів та поколінь.

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