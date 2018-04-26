У Британії провідні компанії скоротять забруднення пластиком

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Британії підготували рішучий план боротьби із забрудненням пластиком

У Британії 40 великих компаній підписали угоду про скорочення забруднення пластиком протягом наступних семи років.

Компанії, серед яких Coca-Cola, Asda, Procter & Gamble та Marks & Spencer, пообіцяли виконати низку зобов'язань, зокрема, усунути одноразову упаковку за рахунок кращого дизайну.

Вони приєдналися до уряду, торгових об'єднань та екологів у створенні Угоди про пластик у Великій Британії.

Компанії, які підписали угоду, постачають у британські супермаркети понад 80% продукції з пластиковою упаковкою.

Одне з зобов'язань, яке взяли на себе компанії, - зробити до 100% пластикової упаковки придатною до переробки або компостування до 2025 року.

Кампанію за підписання угоди очолила організація WRAP, яка виступає за зменшення відходів та ефективне використання ресурсів.

"Потрібна масштабна трансформація системи (використання. - Ред.) пластмас, і її можна досягти лише шляхом об'єднання всіх ланок у ланцюжку під спільним зобов'язанням діяти", - зазначив генеральний директор WRAP Маркус Говер.

Він зазначив, що Угода про пластик у Великій Британії буде унікальною, об'єднає бізнес, громадські організації та державні установи з метою скорочення забруднення пластиком.

"Ми ніколи не матимемо кращого часу для дій, і разом ми зможемо", - наголосив він.

Перелік зобов'язань компаній, які підписали угоду, включає:

Усунення складної або непотрібної одноразової пластикової упаковки завдяки кращому дизайну

Створення умов, за яких 100% пластикової упаковки можна буде використовувати багато разів або переробляти та компостувати

Забезпечення умов, за яких 70% пластикової упаковки будуть переробляти або компостувати, а 30% всієї пластикової упаковки включатиме перероблений матеріал.

Раніше у дослідженні Ellen MacArthur Foundation повідомлялося, що 95% пластикової упаковки в усьому світі використовується лише один раз.