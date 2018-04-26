Падіння рейтингу Порошенка: чи є шанс на другий тур?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юлія Тимошенко лідирує, а Петро Порошенко втрачає популярність

За останній місяць одразу кілька соціологічних опитувань показали суттєве падіння президентського рейтингу Петра Порошенка, лідерський статус Юлії Тимошенко та високу підтримку одразу п'ятьох інших потенційних кандидатів.

Протягом останніх кількох років соціологічні опитування показували, що в Україні було два яскраво виражені лідери президентського рейтингу: Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

При цьому пізніші опитування 2017 року свідчили, що Юлія Тимошенко закріпилась на першому місці, а Петро Порошенко займав другу сходинку.

Проте вже кілька досліджень 2018 року, проведених впливовими українськими соціологічними компаніями, показали, що чітко виражених фаворитів практично не стало.

Лідерство Юлії Тимошенко зберігається. Проте розрив із цілою групою політиків, серед яких і Петро Порошенко, складає всього кілька відсотків.

При цьому, якщо в опитування включити музиканта Святослава Вакарчука та шоумена Володимира Зеленського, то вони опиняються у групі фаворитів.

Як вказують соціологи, тренд суттєвого падіння рейтингу президента України є, також можна говорити про лідерство Юлії Тимошенко, проте жодних прогнозів, за незначного розриву між лідерами, робити поки ще не можна.

До президентських виборів 2019 року залишилось всього 11 місяців.

Група лідерів

26 квітня масштабне опитування політичних уподобань українців оприлюднила група "Рейтинг".

Соціологи опитали шість тисяч респондентів, а похибка дослідження складає 1,5%.

Серед усіх опитаних лідером президентських симпатій є Юлія Тимошенко, за яку готові проголосувати 8,8% громадян.

На другому місці Анатолій Гриценко - 6,6%.

Далі практично впритул йде ціла група осіб, різниця між якими менша за статистичну похибку: Юрій Бойко та Святослав Вакарчук - по 6%, Володимир Зеленський - 5,8%, Петро Порошенко та Олег Ляшко - по 5,5%.

За цією групою умовних лідерів йде Вадим Рабінович - 3,8%, а також Андрій Садовий - 1,9%.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Одразу два політики з команди президента Віктора Ющенка 2007 року - Святослав Вакарчук та Анатолій Гриценко, зараз мають високі президентські рейтинги

Валентин Наливайченко, Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк мають близько 1%.

Показово, що близько 35% опитаних ще не визначились та не планують йти на вибори, а ще 11% проголосували б за умовного іншого кандидата.

Партійні рейтинги практично повністю співпадають з рейтингами їхніх лідерів.

Наприкінці березня 2018 року схожі дані опитування презентував КМІС.

У їхньому опитуванні не було популярних артистів Святослава Вакарчука та Володимира Зеленського.

Серед усіх опитаних Юлія Тимошенко набирала 9,8%, Олег Ляшко - 6,2%, Анатолій Гриценко - 5%, Петро Порошенко та Юрій Бойко - по 3,9%.

Вадим Рабінович мав 3,8%, а Андрій Садовий - 2%.

Тоді соціологи зафіксували, що понад 40% респондентів не визначились зі своїм вибором.

Похибка того дослідження складала 2,3%.

Рано давати прогнози

"Це будуть найцікавіші вибори в історії України, у нас будуть найрізноманітніші кандидати. Думаю, що на якомусь етапі боротьба між лідерами буде за 1-2%. Однотурових виборів точно не буде", - оцінив результати опитування засновник групи "Рейтинг" Ігор Тищенко.

Він вказує, що у суспільстві накопичене велике незадоволення та роздратування владою, а нові кандидати мають ресурс впливати на вибори.

Єдиний чіткий висновок, який можна робити вже зараз: є виражений фаворит - Юлія Тимошенко.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Шоумен Володимир Зеленський має значний президентський рейтинг та має шанси провести до Верховної Ради партію "Слуга народу"

Цю думку поділяє і соціолог Ірина Бекешкіна.

"Якщо про перше місце Тимошенко ще можна говорити, то різниця в іншій групі фаворитів незначна і вони практично на одному місці", - розповіла ВВС News Україна пані Бекешкіна.

Вона вказує, що, враховуючи похибку, різниця між претендентами у кілька відсотків фактично нівелюється. І, як наполягає пані Бекешкіна, оскільки понад третина виборців ще не визначилися, ситуація є непередбачуваною.

"З останніх досліджень можна зробити чіткий висновок, що у Порошенка знизився рейтинг. І є серйозна група лідерів, які можуть претендувати на другий тур", - додала експерт.

Хоча, на її думку, нинішні рейтинги за певних обставин дають великі шанси чинному президенту вийти до другого туру.

"Цікава ситуація складається. Адже завжди у нас було кілька виражених лідерів, а зараз цього немає. Може статись будь-що", - резюмувала Ірина Бекешкіна.