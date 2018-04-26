Кім Чен Ин посадить сосну в Південній Кореї

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найважливішими темами наміченого саміту Півночі й Півдня стане ядерне роззброєння і мир на півострові

Кім Чен Ин стане першим північнокорейським лідером, який перейде кордон із південнокорейською територією після Корейської війни в 1953 році.

У п'ятницю президент Республіки Корея Мун Чже Ін зустріне на кордоні лідера КНДР Кім Чен Ина, аби провести історичну зустріч.

Найважливішими темами наміченого саміту Півночі й Півдня стане ядерне роззброєння і мир на півострові.

Також із паном Ином на початку червня планує зустрітися американський президент Дональд Трамп.

Пан Кім має перейти військову лінію демаркації - офіційний сухопутний кордон між територіями. Відомо, що північнокорейський лідер залишатиметься у межах цієї зони.

Сеул попередив, що домовитися про роззброєння Пхеньяну буде "складно", бо ядерне та ракетне оснащення Північної Кореї значно розвинулося за останні 10 років.

Кім Чен Ин повторює політику свого батька Кім Чен Іра, який двічі зустрічався з президентами Південної Кореї - з Кім Де Чжуном у 2000 році й з Но Му Хьоном у 2007.

Минулого тижня Кім Чен Ин оголосив, що тимчасово призупинить ядерні випробування.

США підтримали це рішення, та й китайські дослідники зазначили, що ядерний полігон Північної Кореї може виявитися непридатним через падіння гірських порід після останнього випробування у вересні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демілітаризовану зону, що розділяє дві кореї добре охороняють

Імовірно, лідерам вдасться офіційно домовитися про кінець Корейської війни 1950-53 років, а також обговорити низку економічних та соціальних питань.

Зі свого боку, Південна Корея і США повідомили, що припиняють щорічні військові навчання, поки проходитиме саміт.

Що буде на саміті?

Кожну деталь саміту вже спланували - від розкладу до обіднього меню.

Спершу пан Мун зустріне пана Кіма та його делегацією із дев'яти високопосадовців на конкретних блоках демаркації кордону.

Потім південнокорейські почесні караули супроводжуватимуть лідерів до площі в Панмунджомі, військовому комплексі в демілітаризованій зоні між двома країнами.

Офіційні переговори між лідерами розпочнуться о 10.30 за місцевим часом.

Копирайт изображения AFP/KCNA VIA KNS Image caption У 2017 році КНДР провела декілька запусків балістичних ракет

Після першого етапу переговорів сторони підуть на обід окремо, північнокорейський лідер зі своєю делегацією повернеться на свій бік кордону.

На церемонії по обіді пан Мун та пан Кім посадять сосну із ґрунтом і водою з обох країн, що символізуватиме "мир і процвітання".

Після цього вони разом прогуляються, а потім почнеться наступний раунд переговорів.

Саміт завершиться підписанням угоди між сторонами, а потім вони оголосять спільну заяву.

А от банкет триватиме вже "на південному" боці, також відомо, що буде у цьому "ретельно складеному" меню.

Кім Чен Ину подадуть швейцарську страву з картоплі, аби відзначити період його навчання у Швейцарії, а також північнокорейську холодну локшину та алкогольний напій.

Проте, на одну з деталей все ж не звернули уваги. А може, на такий крок пішли навмисне.

Японія вже розкритикувала десерт, який планують подати на саміті.

Це мус з манго, на який нанесли карту Корейського півострова разом із суперечливими островами Ліанкур.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сумнозвісний мус із манго, який розкритикувала Японія

Вони перебувають під контролем Сеула, хоча Японія вважає їх своєю територією.

Ввечері делегації подивляться відео "Весна для Одного", а потім пан Кім повернеться додому.

А хто ж прийде?

З паном Кімом приїдуть дев'ять високопосадовців, а також його сестра Кім Йо Чжон, яка на початку цього року очолила північнокорейську делегацію на Зимовій Олімпіаді в Південній Кореї.

Також приїде Кім Йон Нам, друга людина в північнокорейській державній ієрархії.

Крім того до делегації приєднаються військові та дипломати, чого не було раніше.

Південнокорейський спікер пан Ім сказав, що ця деталь вселяє надію.

Південна Корея відрядить сім чиновників разом з президентом Муном, у тому числі й міністрів оборони, закордонних справ і об'єднання.

Чого хоче Південна Корея?

Майже через десятиліття, попри безперервні погрози і провокації з боку Півночі, Сеул домігся відновлення діалогу.

Президент Мун, який має досвід участі в таких переговорах відтоді, як він був радником президента Но Му Хена з питань безпеки, торік очолив країну і планує поліпшити відносини з Північчю.

"Безумовно, він хоче залишитися в історії людиною, якій вдалося відновити мир між двома країнами", - зазначає професор Американського інституту міжнародних відносин Чжі Юн Лі.

За його словами, для завершення тривалого конфлікту на півострові потрібна мирна угода.

Міністерство возз'єднання, яке відповідає за відносини з Північчю, називає основними цілями переговорів ядерне роззброєння і зниження рівня військового протистояння між країнами, а вже потім - кроки щодо зміцнення економічних відносин і соціальних зв'язків із КНДР.

Можливо, мова піде про відновлення роботи промислового комплексу в Кесоні.

Промислова зона, де здійснювалися спільні проекти обох країн, була закрита в 2016 році, після того як Сеул заявив, що влада Півночі відбирає у співробітників зарплатню в іноземній валюті і спрямовує отримані кошти на розвиток ядерної програми.

Президент Мун заявив, що готовий відкрити комплекс, де в найкращі роки на південнокорейських підприємствах працювало до 55 тисяч північнокорейських робітників, якщо в питанні про ядерне роззброєння досягнуть прогресу.

На саміті обговорюватимуть і питання про возз'єднання розлучених війною 60 тисяч родичів з Півночі та Півдня.

Востаннє переговори про це проводили у 2015 році, незадовго до чергового загострення відносин.

На зустрічі також планують порушити питання щодо звільнення іноземних громадян, яких утримують у КНДР.

Копирайт изображения AFP Image caption У березні Кім Чен Ин заявив, що домагатиметься ядерного роззброєння

Чого хоче Пхеньян?

Мотиви Півночі не є очевидними. Багато експертів вважають, що головною причиною готовності Кім Чен Ина до переговорів є жорсткі санкції, які раніше ввели щодо КНДР.

Економічні санкції з боку США і ООН, торік знову посилили через загострення військової ситуації на півострові.

Професор Джеймс Кім вважає, що Пхеньян прагне ослаблення санкцій, тому й зважився на переговори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сестра лідера КНДР також попрямує на саміт

При цьому північнокорейська пропаганда стверджує, що КНДР демонструє упевненість у власних можливостях.

За кілька днів до історичної зустрічі на вищому рівні Пхеньян заявив про припинення всіх ядерних випробувань і запусків балістичних ракет.

Ці заходи підтримав президент Мун та президент США Дональд Трамп.

Директор з питань міжнародної безпеки в Інституті Лоуі, доктор Юан Грем, зазначає, що головною метою Кім Чен Ина є зустріч із президентом Трампом, і що переговори з Муном є тією ціною, яку він готовий за це заплатити.

Переговори з паном Трампом посилять політичні позиції Кіма у себе в країні.

Професор Лі з Американського університету пояснює: Кім Чен Ин хоче, щоб його сприймали як рівного гравця американському президенту.

"Ми схиляємося до того, що диктатори можуть дозволити собі все, що завгодно, але насправді Кім перебуває під постійним політичним тиском. Він повинен постійно думати про своє становище і репутацію у Північній Кореї", - каже професор.

Що може стати результатом зустрічі Північ-Південь?

Переважно цю зустріч вважають точкою відліку на шляху об'єднання Кореї і ядерного роззброєння КНДР.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Південна Корея вимкнула гучномовці, які передавали музику і новини на кордоні з КНДР.

"Ці переговори можуть стати якимось стартовим майданчиком", - говорить професор Лі, який розраховує, що саміт принесе з собою нові угоди й контакти між сторонами.

Особлива увага буде прикута до відносин лідерів.

Професор Джеймс Кім вважає, що успіх зустрічі багато в чому залежить від того, чи буде між паном Муном і паном Кімом особистий контакт.

"Я вважаю, що ця зустріч буде дуже корисною для обох лідерів. Але чи призведе вона до ядерного роззброєння, залишається питанням", - резюмує політолог.