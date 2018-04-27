Пілоти, викриті в пияцтві в 2016 році, повернуться на роботу

Копирайт изображения WATCHTOWER MEDIA Image caption На борту літака, яким вони мали керувати, перебували 250 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. В

Двох пілотів канадської авіакомпанії Air Transat, яких заарештували в липні 2016 року в аеропорту Глазго через підозру у вживанні алкоголю перед вильотом, звільнили з-під варти після того, як речові докази у їхній справі виявилися знищеними.

41-річного Жана-Франсуа Перро і 39-річного Імрана Зафара Саєда заарештували за кілька хвилин до того, як вони мали вирушити в трансатлантичний рейс із Шотландії до Канади.

На борту літака, яким вони мали керувати, перебували 250 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Виліт борту затримали до наступного ранку. Авіакомпанія виплатила компенсацію пасажирам за скасування рейсу.

За законами Шотландії, вміст алкоголю у крові льотчиків, бортпровідників і авіадиспетчерів не повинен перевищувати 20 мг на 100 мл.

Ця вимога забезпечує швидкість реакції, необхідної у разі виникнення надзвичайної ситуації. Воно поширюється на всіх членів екіпажу - не тільки на пілотів.

В обвинувальному вироку стверджується, що в крові командира повітряного судна Перро було 32 мг алкоголю на 100 мл, а другого пілота Саєда - 49 мг.

Пілоти не постали перед судом, бо співробітники в'язниці знищили зразки їхньої крові, і сторона обвинувачення не змогла надати жодних доказів, що пілоти порушили закон.

Air Transat вже заявила, що вони зможуть повернутися до роботи, за умови, що вони пройдуть курс перепідготовки.

Їх також звинувачували у влаштувані бійки в готелі Hilton в Глазго і небезпечній поведінці.

Зразки крові обох пілотів розділили на дві частини: одну передали звинуваченню, а другу - пілотам.

Зразки, передані пілотам, зберігалися разом з їхніми особистими речами після того, як їх доправили до в'язниці в очікуванні суду.

Але коли вони були доставлені у в'язницю Лоу-Мосс, охоронець Пол Скулар вирішив, що ці зразки буде неможливо використовувати як речовий доказ, і разом з тюремної медсестрою Марою Фрейзер знищив їх.

Відсутність інструкцій

46-річний Пол Скулар заявив в суді в вересні 2017 року, що він не знав, що повинен робити, бо за 20 років роботи в шотландських в'язницях йому жодного разу не доводилося зберігати зразки крові, а інструкцій для такого випадку не існувало.

За його словами, він думав, що кров треба зберігати в холодильнику.

Image caption Через арешт пілотів рейс скасували, а пасажири змогли вилетіти до Канади лише наступного дня.

Медсестра Мара Фрейзер також сказала в суді, що не знала, що робити зі зразками. Почувши, що обох пілотів випустили з-під варти на поруки, вона знищила зразки крові.

Адвокати пілотів заявили, що їхніх клієнтів позбавили права на справедливий розгляд в суді, бо вони не могли провести незалежну експертизу крові.

Якщо в пілота рівень алкоголю перевищує норму, йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років і/або штраф.

Обидва пілоти заперечували всі висунуті на їхню адресу звинувачення.

Представник Air Transat заявив, що вони повернуться на роботу, бо у компанії тепер немає ніяких доказів, що вони порушили закон або ж внутрішні інструкції авіакомпанії.

Air Transat пообіцяла, що пілоти пройдуть всі необхідні тренінги, і авіакомпанія простежить за тим, щоб їхня поведінка була зразковою.