У Росії частково заблокували Facebook, Vkontakte і Yandex

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Мережеві адреси великих технологічних компаній та інтернет-сервісів з'явились у "чорному списку" Роскомнагляду у ніч на 27 квітня. Під блокування потрапили три мережевих адреси соціальної мережі Facebook та один - Vkontakte, а також п'ять адрес компанії Yandex.

Також у переліку опинились мережеві адреси Twitter, "Одноклассники", Yahoo! та LiveInternet - загалом близько двохсот IP.

BBC переконалась у тому, що ці мережеві адреси потрапили в офіційний реєстр блокування.

У реєстрі забороненої інформації було вказано, що доступ до адрес обмежений на вимогу Генпрокуратури від 16 квітня.

Через кілька годин адреси зникли з переліку блокування. Роскомнагляд поки що не коментував цю подію.

Раніше Роскомнагляд вимагав від провайдерів обмежити доступ до хмарних серверів компаній, які надають мережеві адреси месенджеру Telegram.

Боротьба з Telegram

13 квітня Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнагляду про блокування Telegram у Росії через відмову месенджера надати ФСБ ключі шифрування. Відомство внесло Telegram у реєстр заборонених сайтів та почало блокування.

Виконуючи це рішення, відомство за півтора тижня заблокувало 18 мільйонів мережевих адрес, включно з тими, які використовують інші компанії.

Засновник Telegram Павло Дуров тоді заявив, що месенджер буде використовувати вбудовані методи обходу блокування, проте попередив, що без використання VPN (віртуальних приватних мереж) та проксі-серверів (проміжних серверів) Telegram все ж може не працювати.

На "гарячу лінію" міжнародної компанії "Агора" надійшли звернення близько 70 компаній, які вважають, що в їхній роботі відбуваються збої через дії Роскомнагляду.

У травні 2017 року влада України заблокувала роботу низки російський інтернет-ресурсів, зокрема мережі Vkontakte, "Одноклассники" та Yandex.