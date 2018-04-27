Референдумів не буде: КС визнав неконституційним закон часів Януковича

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Конституційний суд визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум, який схвалили за часів президентства Віктора Януковича.

Про рішення суду на своїй сторінці у Facebook повідомив суддя Конституційного суду Василь Лемак.

"Сьогодні був украй важкий день - але, думаю, це один із тих днів, які є складовою біографії. Конституційний Суд України прийняв рішення, доповідачем з якого я був і щодо якого глибоко переконаний у його важливості для України", - написав він у Facebook.

У розмові з ВВС News Україна один з представників Конституційного суду уточнив, що закон про всеукраїнський референдум визнали неконституційним як через процедуру ухвалення, так і за змістом.

У КС пообіцяли, що вже незабаром повний текст рішення суду стане доступним на їхньому сайті.

Закон про всеукраїнський референдум ухвалили 6 листопада 2012 року.

Документ викликав хвилю критики як з боку тогочасної опозиції, так і міжнародної спільноти.

Скасований КС закон передбачав, що на всеукраїнському референдумі можна було ухвалювати нову редакцію Конституції, скасовувати закони та вносити поправки до Основного закону без участі Верховної Ради.

Його результати мали бути остаточними та не потребували додаткового затвердження.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Одним з ініціаторів закону називали колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича

Можливість позапарламентського схвалення Конституції розкритикувала Венеціанська комісія в окремому рішенні.

Все це можна було робити в обхід парламенту. Експерти також вказували, що на організацію та проведення референдуму могла впливати президентська вертикаль влади, що викликало застереження щодо посилення влади президента.

Навіть науково-експертне управління парламенту тоді критикувало закон.

"У документі закладено передумови для застосування так званого "адміністративного ресурсу" та фальсифікації результатів в процесі організації і проведення референдуму", - йшлось у висновку.

У 2000 році президент Леонід Кучма проводив референдум щодо змін до Конституції, результати якого намагався запровадити в обхід парламенту, проте тоді йому це не вдалось.

У 2013 році комуністична партія та організація Віктора Медведчука "Український вибір" намагались ініціювати референдум щодо вступу України до Митного союзу.

У 2017 році партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко намагалась провести всеукраїнський референдум щодо заборони на продаж землі.

Проте на практиці закон щодо референдуму так жодного разу і не застосували.