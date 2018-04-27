Вільям і Кейт повідомили ім'я новонародженого сина

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Герцог і герцогиня Кембриджські назвали свою третю дитину Луї Артур Чарльз.

Другий син подружжя народився у понеділок у лікарні Святої Марії в Лондоні.

Він буде відомий як Його Королівська Високість Принц Луї Кембриджський, повідомили у Twitter Кенсингтонського палацу.

Принц Луї - п'ятий у черзі на престол.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Луї Артур Чарльз у день свого народження

Луї - одне з імен його брата, принца Джорджа.

Артур - друге ім'я короля Георга VI, батька королеви. А Чарльзом звуть діда хлопчика.

Пропустити Twitter допис , автор: @KensingtonRoyal The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 квітня 2018 р.

"Герцог і герцогиня Кембриджські з радістю повідомляють, що вони назвали свого сина Луї Артур Чарльз. Дитина буде відома як Його Королівська Високість Принц Луї Кембриджський", - повідомив Кенсингтонський палац у Twitter.

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