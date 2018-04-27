Вільям і Кейт повідомили ім'я новонародженого сина
Герцог і герцогиня Кембриджські назвали свою третю дитину Луї Артур Чарльз.
Другий син подружжя народився у понеділок у лікарні Святої Марії в Лондоні.
Він буде відомий як Його Королівська Високість Принц Луї Кембриджський, повідомили у Twitter Кенсингтонського палацу.
Принц Луї - п'ятий у черзі на престол.
Луї - одне з імен його брата, принца Джорджа.
Артур - друге ім'я короля Георга VI, батька королеви. А Чарльзом звуть діда хлопчика.
"Герцог і герцогиня Кембриджські з радістю повідомляють, що вони назвали свого сина Луї Артур Чарльз. Дитина буде відома як Його Королівська Високість Принц Луї Кембриджський", - повідомив Кенсингтонський палац у Twitter.
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