Історичний саміт: лідери Корей заявили про ядерне роззброєння

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Лідери Північної та Південної Кореї на історичному саміті домовились працювати над тим, щоб прибрати з півострова ядерну зброю.

Це оголошення зробили керівники КНДР Кім Чен Ин та Південної Кореї Мун Чже Ін після перемовин на кордоні.

Два керівника також домовились прискорити перетворення післявоєнного перемир'я у повноцінну мирну угоду до кінця цього року.

Це сталось за кілька місяців після надзвичайно войовничої риторики з боку Північної Кореї

Лідери КНДР та Південної Кореї зустрілись вперше за понад десятиліття. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який перейшов через військово-демаркаційну лінію і потрапив на територію Південної Кореї у прикордонному пункті Пханмунджом.

Кім Чен Ин назвав зустріч з Мун Чже Іном початком нової історії.

Перед початком саміту лідери двох Корей обмінялись довгим (воно тривало майже 30 секунд) рукостисканням.

В цей момент обидва лідери перебували кожен на своєму боці кордону, між ними відбувся короткий діалог, після якого Мун Чже Ін зробив на запрошення Кім Чен Ина крок на північнокорейський бік кордону.

Копирайт изображения AFP/KCNA VIA KNS Image caption У 2017 році КНДР провела декілька запусків балістичних ракет

Після цього лідери КНДР та Південної Кореї повернулись назад до Південної Кореї та в супроводі почесної варти поїхали до Будинку миру в демілітаризованій зоні, де проходить історичний саміт.

Також із паном Ином на початку червня планує зустрітися американський президент Дональд Трамп.

Чого хоче Південна Корея?

Майже через десятиліття, попри безперервні погрози і провокації з боку Півночі, Сеул домігся відновлення діалогу.

Президент Мун, який має досвід участі в таких переговорах відтоді, як він був радником президента Но Му Хена з питань безпеки, торік очолив країну і планує поліпшити відносини з Північчю.

"Безумовно, він хоче залишитися в історії людиною, якій вдалося відновити мир між двома країнами", - зазначає професор Американського інституту міжнародних відносин Чжі Юн Лі.

За його словами, для завершення тривалого конфлікту на півострові потрібна мирна угода.

Міністерство возз'єднання, яке відповідає за відносини з Північчю, називає основними цілями переговорів ядерне роззброєння і зниження рівня військового протистояння між країнами, а вже потім - кроки щодо зміцнення економічних відносин і соціальних зв'язків із КНДР.

Можливо, мова піде про відновлення роботи промислового комплексу в Кесоні.

Промислова зона, де здійснювалися спільні проекти обох країн, була закрита в 2016 році, після того як Сеул заявив, що влада Півночі відбирає у співробітників зарплатню в іноземній валюті і спрямовує отримані кошти на розвиток ядерної програми.

Копирайт изображения AFP Image caption У березні Кім Чен Ин заявив, що домагатиметься ядерного роззброєння

Президент Мун заявив, що готовий відкрити комплекс, де в найкращі роки на південнокорейських підприємствах працювало до 55 тисяч північнокорейських робітників, якщо в питанні про ядерне роззброєння досягнуть прогресу.

На саміті обговорюватимуть і питання про возз'єднання розлучених війною 60 тисяч родичів з Півночі та Півдня.

Востаннє переговори про це проводили у 2015 році, незадовго до чергового загострення відносин.

На зустрічі також планують порушити питання щодо звільнення іноземних громадян, яких утримують у КНДР.

Чого хоче Пхеньян?

Мотиви Півночі не є очевидними. Багато експертів вважають, що головною причиною готовності Кім Чен Ина до переговорів є жорсткі санкції, які раніше ввели щодо КНДР.

Економічні санкції з боку США і ООН, торік знову посилили через загострення військової ситуації на півострові.

Професор Джеймс Кім вважає, що Пхеньян прагне ослаблення санкцій, тому й зважився на переговори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сестра лідера КНДР також попрямує на саміт

При цьому північнокорейська пропаганда стверджує, що КНДР демонструє упевненість у власних можливостях.

За кілька днів до історичної зустрічі на вищому рівні Пхеньян заявив про припинення всіх ядерних випробувань і запусків балістичних ракет.

Ці заходи підтримав президент Мун та президент США Дональд Трамп.

Директор з питань міжнародної безпеки в Інституті Лоуі, доктор Юан Грем, зазначає, що головною метою Кім Чен Ина є зустріч із президентом Трампом, і що переговори з Муном є тією ціною, яку він готовий за це заплатити.

Переговори з паном Трампом посилять політичні позиції Кіма у себе в країні.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Південна Корея вимкнула гучномовці, які передавали музику і новини на кордоні з КНДР.

Професор Лі з Американського університету пояснює: Кім Чен Ин хоче, щоб його сприймали як рівного гравця американському президенту.

"Ми схиляємося до того, що диктатори можуть дозволити собі все, що завгодно, але насправді Кім перебуває під постійним політичним тиском. Він повинен постійно думати про своє становище і репутацію у Північній Кореї", - каже професор.