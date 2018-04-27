У Китаї чоловік напав на школярів з ножем: 7 загиблих

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На півночі Китаю нападник із ножем забив до смерті сімох учнів, та ще 12-х поранив.

Інцидент трапився, коли школярі середньої школи в повіті Мічжі вже розходилися додому.

Серед загиблих п'ятеро дівчат та двоє хлопців. Ще дев'ять дівчат та троє хлопців отримали поранення.

Влада повідомляє, що 28-річний нападник із поширеним прізвищем Чжао затриманий, а пораненим підліткам надається медична допомога.

Газета "Женьмінь Жибао" опублікувала в своєму англомовному акаунті в Twitter фотографії з місця подій.

Як повідомляє кореспондент BBC Стівен Макдонелл, мотивацією нападника могла бути помста за образи від однокласників, коли він навчався в цій же школі.

У повідомленнях не вказується вік постраждалих, але на думку присутніх там репортерів, дітям могло б бути від 12 до 15 років.

Напади із застосуванням холодної зброї у Китаї не рідкість.

У лютому чоловік зарізав жінку і поранив ще 12 осіб у торговельному центрі в Пекіні.

У січні 2017 року інший чоловік, озброєний кухонним ножем напав на дитячий садок в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю. 11 дітей були поранені.